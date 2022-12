Na Inter, Hakimi só bateria pênalti "se não sobrasse ninguém"

Antonio Conte, ex-treinador do lateral na Inter, disse que não o colocaria para bater pênaltis em decisões

Um pênalti que saiu dos pés de Achraf Hakimi levou uma nação inteira à loucura com a primeira classificação da seleção de Marrocos às quartas de final de uma Copa do Mundo. Há algum tempo, porém, muito provável que isso não tivesse acontecido, uma vez que o lateral não era grande fã de bater penalidades.

Com o empate por 0 a 0 tanto no tempo normal quanto na prorrogação, Espanha e Marrocos precisaram decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo na penalidades. Os espanhóis, que eram favoritos à conseguirem a classificação, foram muito mal nas batidas, abrindo caminho para um show dos marroquinos. E quem colocou a cereja em cima do bolo foi Hakimi.

O lateral do PSG e principal jogador de sua seleção, foi o último a bater por Marrocos, convertendo um incrível pênalti para cima de Unai Simón. Em outros tempos, porém, provavelmente Hakimi não teria sequer entrado para a lista de batedores, conforme uma entrevista de Antonio Conte, em 25 de abril de 2021, quando treinava o craque na Inter de Milão.

"O importante é que ele não bate pênaltis. Vimos que ele tem importantes habilidades, no entanto, eu o vejo no final dos treinos, quando ele vai bater junto com os outros e acho que se chegarmos ao final de uma competição, todos vão ter que bater antes de Hakimi", disse Conte.

Agora, Marrocos terá que enfrentar Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (10), às 12h (de Brasília), valendo uma vaga na semifinal do Mundial.