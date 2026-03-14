Inter, faixa em homenagem a Bastoni: “Nosso orgulho”

Um coro e uma faixa. Alessandro Bastoni está no banco na partida contra a Atalanta: o jogador da Inter sofreu uma contusão durante uma falta em Rabiot no clássico e foi forçado a sair de campo. Apesar de ter sido convocado, ele não participou do aquecimento com os companheiros antes da partida contra a equipe de Palladino.
A FAIXA - Na Curva Nord, foi exibida uma faixa dedicada ao jogador e os torcedores entoaram um coro para ele, que agradeceu do banco. O zagueiro vem de um momento delicado: depois do que aconteceu com Kaluku, ele foi alvo de vaias nos jogos fora de casa. Nos últimos dias, voltou-se a falar dele também por causa da indicação ao Prêmio Rosa Camuna, o que gerou bastante polêmica. Também havia uma faixa: “Bastoni, nosso orgulho”.