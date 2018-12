Inter de Milão sonha com Isco e não descarta acerto com Ozil

Agente do jogador alemão estaria na Itália para tratar de possível transferência

A Inter de Milao segue se movimentando nos bastidores para reforçar a sua equipe já na próxima janela de transferências. Agora, o nome da vez no clube italiano é o do meia Mesut Özil, do Arsenal.

A imprensa inglesa assegura que o empresário do jogador alemão viajou para a Itália para discutir o negócio, que giraria em torno de 28 milhões de euros (cerca de R$ 124,9 milhões).

O pedido para deixar o Arsenal teria partido do próprio Özil, que entende não ter a confiança de Emery. O clube inglês, por sua vez, não criaria barreiras para segurá-lo por conta do alto salário. Ele recebe cerca de 400 mil euros por semana.

Outro jogador que estaria no radar da Inter, é o meia Isco, que perdeu espaço no Real Madrid com Solari como técnico. Segundo o jornal italiano 'Tuttosport', o Bayern de Munique e a Juventus também estão de olho na situação do jogador.