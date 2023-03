Inter de Milão x Lecce ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão recebe o Lecce na tarde deste domingo (5), às 14h (de Brasília), no San Siro, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após ter sido derrotada na rodada passada, a Inter de Milão acabou caindo para a terceira posição da Serie A, com 47 pontos. Apesar de terem treinado durante a semana, Skriniar e Dimarco podem permanecer fora deste duelo.

Já o Lecce também perdeu o jogo anterior e está em 14º lugar do campeonato, com 27 pontos. Baschirotto é desfalque por suspensão, enquanto Dermaku e Pongracic seguem se recuperando de lesões.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Martinez, Lukaku.

Lecce: Falcone; Gendrey, Umtiti, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Desfalques

Inter de Milão

Skriniar e Federico Dimarco estão no departamento médico.

Lecce

Kastriot Dermaku e Marin Pongracic estão lesionados, enquanto Federico Baschirotto cumpre suspensão.

Quando é?