A Inter de Milão anunciou, na noite de quinta-feira, a contratação do zagueiro inglês John Stones, em uma transferência livre, após o término de seu contrato com o Manchester City.

John Stones tem 32 anos e assinou seu contrato de transferência com a Inter de Milão até o verão de 2028.

O site da Inter de Milão repassou a trajetória de Stones, que disputou sua primeira partida internacional pela seleção da Inglaterra em 30 de maio de 2014.

Stones se juntou ao Manchester City no verão de 2016 e, sob o comando do técnico Pep Guardiola, se transformou em um dos melhores zagueiros modernos do mundo do futebol, graças à sua inteligência, tranquilidade na posse de bola e capacidade de construir os ataques desde a defesa.

Stones disputou 295 partidas oficiais pelo Manchester City e marcou 19 gols, além de ter participado de 94 jogos internacionais pela seleção da Inglaterra.

Stones afirmou, em declarações ao canal oficial da Inter de Milão: "Tenho muitas emoções. Estou muito feliz e orgulhoso, e animado para começar este novo capítulo e esta nova jornada. Eu não imaginava um lugar melhor para vivê-la".

E prosseguiu: "Ouvi muita coisa sobre Milão, mas ainda não vivi a experiência por mim mesmo. É isso que nos anima, descobrir a cidade, a cultura e as pessoas. E também é ótimo que eu já tenha alguns amigos aqui para compartilhar essa experiência com eles".

Ele destacou: "Tenho um enorme desejo de conquistar mais títulos. Tive a sorte de ganhar muitos títulos ao longo da minha carreira, e quero aproveitar essa experiência aqui para ajudar a equipe e o clube. Ao mesmo tempo, quero continuar aprendendo e evoluindo como jogador de futebol, trabalhar com o treinador e também com Kolarov, que foi meu companheiro no Manchester City".