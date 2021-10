Inter de Milão deve vender Eriksen por implante de desfibrilador

O meia da Inter, que estava servindo sua seleção, sofreu um mal súbito na partida de estreia da Dinamarca contra a Finlândia, pela Eurocopa

Poucos meses depois de Christian Eriksen sofrer uma parada cardíaca em uma partida da Eurocopa, a Inter de Milão admitiu a possibilidade de liberar o meio-campista durante uma reunião do seu balanço anual, já que o jogador está impossibilitado de jogar na Itália.

O meia da Inter, que estava servindo sua seleção, sofreu um mal súbito na partida de estreia da Dinamarca contra a Finlândia, pela Eurocopa, ainda no dia 12 de junho. Eriksen precisou ser reanimado dentro do gramado, enquanto o mundo todo torcia por sua recuperação.

Ainda no campo, Eriksen foi retirado acordado e levado ao hospital. Depois disso, o meia precisou passar por uma cirurgia para implantação de um cardiodesfibrilador interno (CDI), que foi realizada com sucesso.

No entanto, o equipamento implantado é proibido pelas autoridades de saúde da Itália em competições oficiais e regulamentadas. Embora o jogador ainda não tenha manifestado seu interese em voltar aos gramados, o implante não seria um problema para as partidas de futebol em outros países.

Na Itália, Eriksen está proibido de atuar até o final da temporada - quando a punição será revista. Por isso, a Inter de Milão, que vem dando toda assistência ao jogador, admitiu a possibilidade de negociar o jogador.

Em uma nota, a Inter de Milão disse: "Em relação à inscrição do jogador Eriksen, deve ser notado que, depois da lesão sofrida no Europeu, em junho de 2021, o jogador foi temporariamente impedido pelas autoridades de saúde italianas de disputar qualquer atividade desportiva na presente temporada."

"Ainda que as condições físicas do jogador não cumpram as exigências italianas, o mesmo poderá ser conseguido em outros países, onde o jogador poderia retomar a sua atividade competitiva", diz a Inter em um comunicado.

Eriksen teve seu nome fortemente ligado para retornar ao Ajax, enquanto uma volta ao Tottenham também foi especulada. O meia tem contrato com a Inter de Milão até 2024, que divulgou que pretende negociar o jogador para outros mercados.