Eriksen vai voltar a jogar futebol após mal súbito?

O jogador vai passar por uma cirurgia que pode afastá-lo da Inter de Milão; entenda

Christian Eriksen viveu dias bastante intensos desde que sofreu de um mal súbito durante o jogo entre Finlândia e Dinamarca no último sábado (12), na primeira rodada da Eurocopa 2020. Se recuperando bem, o jogador vai passar por um procedimento cirúrgico para colocar um cardioversor desfibrilador implantável (CDI). Isto, porém, pode encerrar sua passagem pelo futebol italiano.

Nesta quinta-feira (17), a Federação Dinamarquesa de Futebol emitiu um comunicado oficial sobre Eriksen, informando que o jogador passará por uma intervenção cirúrgica para colocar o aparelho, que segundo o médico da seleção dinamarquesa, depois de um ataque cardíaco devido a distúrbios de ritmo cardíaco. O CDI é uma espécie de marca-passo, que pode ser temporário ou permanente, uma questão bem importante para a carreira de Eriksen.

Eriksen pode voltar a jogar futebol?

Foto: Getty Images

Usar um marca-passo não é um empecilho para a continuidade da carreira do jogador de 29 anos, a própria Eurocopa 2020 tem um exemplo de um jogador que atua com o equipamento semelhante ao que vai ser colocado em Eriksen. O holandês Daley Blind, desde de 2019, quando foi diagnosticado com miocardite, tem um marcapasso para evitar a arritmia e assim continuar jogando futebol. O jogador de 31 anos, neste período, atuou somente pelo Ajax, na Eredivisie, da Holanda, e ainda defende a seleção nacional.

O que vai contar para a carreira de Eriksen, ao menos em um primeiro momento, é a escolha do equipamento que vai ser colocado nele. O jornal italiano Gazzetta dello Sport trouxe uma informação de que a regra da Serie A italiana, liga disputada pelo atacante da Inter de Milão, proíbe que jogadores atuem com um marca-passo permanente.

Nas próximas três ou quatro semanas, Eriksen será reavaliado pela equipe médica e, neste momento, deve ser definido se o CDI implantado vai ser temporário ou permanente. No caso de ser a segunda opção e o camisa 10 optar por seguir jogando futebol, ele terá que procurar outro clube, em outra liga.