A emocionante homenagem para Christian Eriksen em Dinamarca x Bélgica

Antes e durante o jogo o jogador foi lembrado por seus companheiros

O primeiro jogo da seleção dinamarquesa após o mal súbito sofrido por Christian Eriksen foi marcado por homenagens ao camisa 10. O duelo contra a Bélgica teve diversos momentos dedicados ao jogador, que segue se recuperando em um hospital na Dinamarca.

No sábado (12), segundo dia de jogos da primeira rodada da Eurocopa 2020, o mundo do futebol parou com a queda de Christian Eriksen durante o jogo entre Finlândia e Dinamarca. Ao final do primeiro tempo, o atacante, sozinho, caiu em campo, sofrendo de um mal súbito.

Ainda no gramado, o jogador recebeu os primeiros atendimentos que, segundo um dos médicos responsáveis, salvaram sua vida.

No mesmo dia, Romelu Lukaku, da seleção belga, prestou uma homenagem ao amigo e companheiro de Inter de Milão ao marcar um gol contra a Rússia. O jogador, na comemoração de seu tento, foi às câmeras dizer que amava Eriksen.

E o primeiro jogo da seleção dinamarquesa após o caso foi justamente contra a Bélgica, armando um cenário perfeito para homenagens ao camisa 10. E foi o que aconteceu.

Antes de a bola rolar, na tradicional cerimônia pré-jogo da Euro, a bandeira em forma de camisa estendida pela Euro, para a seleção dinamarquesa, foi personalizada com o nome e o número de Eriksen.

Além disso, uma faixa foi estendida na arquibancada do Estádio Parken, com os dizeres: "A Dinamarca está com você, Christian". Diversos torcedores também estão no jogo com suas próprias placas com mensagens de carinho para Eriksen.

E, conforme o prometido por Lukaku, aos 10 minutos de jogo, a bola parou para que todo o estádio se unisse em homenagem a Eriksen. Todos os presentes - jogadores, comissões técnicas, torcedores e até a arbitragem -, por quase um minuto, aplaudiram o jogador de 29 anos.

Antes do jogo, o treinador da seleção belga, Roberto Martinez, explicou que ele e seus jogadores quiseram prestar a homenagem.

"Como uma equipe, há uma intenção real apenas de mostrar nossos desejos e pensamentos a Christian", disse ele. "Nossa mensagem é futebol não é a mesma se Christian Eriksen não estiver no campo de futebol. Tudo o que queremos é uma recuperação total e ver Christian muito, muito em breve na equipe dinamarquesa e na Inter de Milão e todos na Bélgica estão se unindo a esses desejos."

Além disso, o treinador também exaltou a importância dos médicos para que Eriksen ainda esteja vivo. "Precisamos celebrar a ação rápida dos médicos por uma reação tão rápida".

Nesta quinta-feira (17), a Confederação Dinamarquesa de Futebol emitiu um comunicado oficial sobre Eriksen, informando que o jogador passará por uma intervenção cirúrgica para colocar um ICD (sigla em inglês para cardioversor desfibrilador implantável, CDI). O aparelho vai corrigir distúrbios cardíacos que se dão depois de um ataque.