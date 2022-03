Inter convenceu Wanderson com projeto de carreira, qualidade de vida e protagonismo por contratação

Anunciado oficialmente como novo reforço do Internacional, o atacante Wanderson também estava na mira de Flamengo e Botafogo.

Mas o que levou o atacante de 27 anos a aceitar a proposta do Internacional, um time em formação e que recentemente foi eliminado da Copa do Brasil, ao invés de defender o Flamengo, que é forte candidato a conquistar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro?

Em busca destas respostas a reportagem da GOAL foi conversar com pessoas que participaram da negociação entre Inter e o atacante Wanderson.

Vontade de jogar no Brasil

A guerra entre Rússia e Ucrânia foi um agente facilitador para que Wanderson fosse liberado sem custos para atuar no Internacional. Devido a guerra, o atacante conseguiu a suspensão de seu contrato com o Krasnodar, clube russo onde Wanderson atua desde 2017, para poder realizar o sonho de atuar no futebol brasileiro, embora tenha nascido no Maranhão, Wanderson saiu cedo do país para morar na Europa.

“Pra mim é um sonho que está se realizando hoje. Sempre tive o sonho de atuar no Brasil e graças ao Inter isso vai se tornar realidade”, destacou Wanderson, ao chegar no colorado.

Qualidade de vida

Outro fator que pesou para Wanderson aceitar a proposta do Inter foi a qualidade de vida de morar em Porto Alegre, em relação ao Rio de Janeiro. Wanderson não é casado e mora com os pais, que fizeram uma pesquisa entre a capital dos gaúchos e a capital carioca.

O medo das armadinhas do Rio de Janeiro pesaram na hora da escolha, embora Porto Alegre também seja uma capital com muitas tentações e violência, algo típico das grandes capitais.

Projeto de carreira

Este é o ponto principal que fez Wanderson escolher o Inter ao invés do Flamengo. O projeto apresentado pela direção do Inter acabou seduzindo o jogador. No colorado ele vem para brigar por protagonismo no time do técnico Alexander Medina. No Flamengo, com um elenco recheado de estrelas, a concorrência seria bem maior.

“Uma vez que o Inter me apresentou o projeto que eles tem aqui, aí ficou fácil de tomar a decisão de vir pra cá. Eu estou muito feliz de estar aqui e fazer parte deste clube, que tem muita história”, declarou Wanderson.

Wanderson é um atacante que atua pelos lados de campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele só deverá atuar na estreia colorada no Campeonato Brasileiro, dia 10 de abril, contra o Atlético-MG. Wanderson terá um mês para buscar o melhor do seu condicionamento físico.

Em relação a salários, Wanderson vai ganhar o teto estabelecido pelo Inter para os jogadores de ponta, algo que gira em torno dos 700 mil reais.

Exames clínicos detalhados

Em 2021 Wanderson sofreu uma séria lesão de tornozelo, o que o obrigou a ficar sem jogar por mais de 200 dias. O atacante só voltou aos gramados este ano, atuando em partidas amistosas pelo Krasnodar.

Por este motivo, antes de assinar contrato com o Inter, Wanderson passou por uma rigorosa bateria de exames no tornozelo, para saber se havia ficado algum resquício da lesão. Como nada foi diagnosticado, Wanderson foi liberado para assinar com o seu primeiro clube no Brasil.

Flamengo na disputa

Na última quarta-feira, enquanto o Inter enfrentava o Grêmio, o seu maior rival, representantes do Flamengo entravam em contato com o staff de Wanderson, para saber da possibilidade do jogador ir atuar pelo rubro-negro.

A informação pegou a direção do Inter de surpresa, mais uma vez o colorado se via disputando uma contratação com o Flamengo. Foi assim com o técnico Paulo Sousa e com o atacante Marinho, os dois acabaram no clube carioca. Só que agora foi a vez do Inter levar a melhor e fechar a contratação de Wanderson.

“Tudo que a gente tenta no mercado o Flamengo vem e tenta atravessar. Mas desta vez não deu certo”, disse um dirigente colorado, que prefere não ser identificado.