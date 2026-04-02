Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, ironizou a divulgação do valor do seu salário, confirmando que recebe um ordenado elevado, mas considerando que o tema não deveria ser objeto de debate público.

O jornal francês “L’Équipe” indicou que Enrique é o treinador mais bem pago da liga francesa, recebendo um milhão de euros por mês, com larga vantagem sobre os seus perseguidores mais próximos: Paulo Fonseca (350 mil euros com o Lyon) e Habib Beye (230 mil euros com o Marselha).

Quando questionado sobre o assunto, o técnico espanhol não negou receber um salário alto, mas mostrou-se surpreendido com a ideia de que isso possa afetar o balneário.

Disse, numa conferência de imprensa nesta quinta-feira, em tom sarcástico: “Acham que os jogadores se importam com o meu salário?”.

Acrescentou: “Acho que falar sobre isto é descabido. Sim, sou um dos treinadores mais bem pagos do mundo… e isso é bom para mim”.

Desde que chegou a Paris, em 2023, Enrique pode prolongar o seu contrato atual, que termina em 2027, recebendo um aumento significativo, condizente com o grande trabalho que realizou com a equipa.

O ex-selecionador de Espanha conseguiu conquistar 10 títulos com o clube, incluindo uma histórica “séxtupla” em 2025, além de assegurar o primeiro título da história do clube na Liga dos Campeões.

Segundo o “L’Équipe”, o seu salário no novo contrato poderá chegar a 20 milhões de euros por ano, colocando-o entre os mais bem pagos do mundo, numa lista liderada por Diego Simeone (29,8 milhões de euros no Atlético de Madrid), Simone Inzaghi (25,1 milhões de euros no Al Hilal) e Pep Guardiola (23,8 milhões de euros no Manchester City).

Após a pausa para as seleções, o Paris Saint-Germain regressa às competições com um jogo frente ao Toulouse amanhã, sexta-feira, antes de uma agenda carregada que inclui 6 jogos em 6 semanas, com a ambição de conquistar a dobradinha com a Liga dos Campeões.

A equipa também recebe o Liverpool na terça-feira, antes do jogo da segunda mão em Inglaterra, seis dias depois.