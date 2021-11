Inglaterra x Albânia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Praticamente a uma vitória de garantir vaga na Copa do Mundo de 2022, a Inglaterra pode carimbar o passaporte nesta sexta-feira (12), às 16h45 (de Brasília), diante da Albânia, pela penúltima rodada das Eliminatórias Europeias, em Wembley. Uma derrota, porém deixa o English Team em uma situação complicada. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Space, pela TV por assinatura. Na Goal, você acompanha todos os principais lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Albânia DATA Sexta-feira, 12 de novembro de 2021 LOCAL Estádio de Wembley - Londres, Inglaterra HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Space, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta sexta-feira (12). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Podendo se classificar nesta rodada, a Inglaterra vai com tudo em busca da vaga, após mais uma desilusão na Euro 2020, quando o time chegou à final, mas terminou perdendo para a Itália.

Rashford, Ward-Prowse e Luke Shaw, convocados por Southgate, todos pediram dispensa, lesionados. Já Mason Mount precisará fazer cirurgia dentária e não estará apto a jogar.

Já a Albânia deposita todas as esperanças no confronto. Podendo ultrapassar a Polônia e terminar a rodada na segunda posição, a equipe dos balcãs vai com tudo em busca de uma zebra no palco histórico do futebol inglês.



The hard work continues 👊 pic.twitter.com/MZowVicZA9 — England (@England) November 10, 2021

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Chillwell, Maguire, Stones e Walker; Henderson, Phillips e Foden; Grealish, Kane e Sterling.

Provável escalação da Albânia: Berisha; Ismajli, Kumbulla e Veseli; Hysaj, Bare, Gjasula e Trashi; Bajrami; Cikalleshi e Broja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Andorra 0 x 5 Inglaterra Eliminatórias Europeias 9 de outubro de 2021 Inglaterra 1 x 1 Polônia Eliminatórias Europeias 12 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO San Marino x Inglaterra Eliminatórias Europeias 15 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

ALBÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 0 x 1 Albânia Eliminatórias Europeias 9 de outubro de 2021 Albânia 0 x 1 Polônia Eliminatórias Europeias 12 de outubro de 2021

Próximas partidas