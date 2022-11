Inglaterra x Noruega: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

Equipes se enfrentam na tarde desta terça-feira (15), em preparação para o Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Noruega se enfrentam na tarde desta terça-feira (15), em Murcia, às 16h (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

As inglesas não perdem uma partida desde abril de 2021, quando foram derrotadas pelo Canadá. De lá para para cá foram 21 jogos, com 20 vitórias e um empate. Já a Noruega obteve uma vitória ( 2 a 0 sobre a Holanda), e uma derrota (Brasil 2 a 1) nos últimos compromissos.

Prováveis escalações

Escalação do provável INGLATERRA: Earps, Bronze, Bright, Greenwood, Stokes, Walsh, Toone, Kelly, Kirby, James e Hemp.

Escalação do provável NORUEGA: Mikaelson, Sonstevold, Mjelde, Hviken, Hansen, Engen, Risa, Reiten, Blakstad, Eikeland e Haug.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Noruega

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 15 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Pinatar Arena Football Center, Murcia - ESP.