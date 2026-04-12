Indrik deixa sua 12ª marca com o Lyon

O jogador brasileiro Endrick deixou sua marca na vitória do Lyon sobre o Lorient por 2 a 0, na noite de domingo, na 29ª rodada do Campeonato Francês.

O primeiro tempo entre Lyon e Lorient terminou empatado em 0 a 0.

Endrick entrou como reserva no início do segundo tempo e deu um passe decisivo para Roman Yaremchuk, que marcou o primeiro gol do Lyon aos 49 minutos.

Sete minutos depois, o jogador Corentin Tolisso marcou o segundo gol do Lyon.

Endrick, que joga pelo Lyon por empréstimo do Real Madrid, recebeu um cartão amarelo aos 81 minutos.

O Lyon subiu para 51 pontos e ocupa a quinta posição, enquanto o Lorient permaneceu com 38 pontos na nona colocação.

Em 16 partidas pelo Lyon nesta temporada, Endrick marcou 6 gols e deu 6 assistências desde que se transferiu para o time francês na janela de transferências do último inverno.