Incomodado, Messi tenta se afastar do PSG e de rumores de transferência

Conforme apurado pela Goal, o craque argentino não falou com ninguém em Paris sobre uma possível transferência

Em fim de contrato com o Barcelona, Lionel Messi é o nome mais comentado do mercado de transferência em 2021, com PSG e Manchester City entre os principais interessados no seis vezes melhor do mundo. Contudo, o craque argentino está incomodado com os crescentes rumores que envolvem seu nome e uma possível ida ao Paris, de seu amigo pessoal Neymar.

Conforme apurado pela Goal, Messi não teve nenhum tipo de contato com o PSG, não falou com ninguém do vestiário parisiense e nem conversou sobre o assunto com nenhum membro da equipe.

Além disso, o craque argentino também não teve conhecimento da repercussão gigantesca que o vazamento de seu contrato, divulgado pelo jornal El Mundo, teve nos últimos dias.

O camisa 10 do Barcelona, que liderou sua equipe na virada histórica contra o Granada, pela Copa del Rey, não pretende tomar nenhuma decisão até o final da temporada e está realmente cansado de ver especulações sem base ou fundamento sobre seu futuro.

Como o próprio Messi já disse algumas vezes, ele mesmo irá falar sobre seu futuro quando o momento chegar. Postura semelhante à adotada ao final da temporada passada, quando ele revelou que ficaria no Barça por mais um ano em entrevista exclusiva à Goal.

Apesar de o momento do Barcelona não ser dos melhores, dentro e principalmente fora de campo, Messi continua tranquilo e procura não dar ouvidos às constantes especulações que envolvem seu nome.

Sem contato com candidatos ou com outros clubes

Foto: Getty Images

Ao contrário do que tem sido veiculado em diferentes meios de comunicação, Messi não fez contato com nenhum dos candidatos à presidência do Barça, e por um motivo simples: sua intenção é ficar de fora da disputa eleitoral.

O mesmo vale para outros clubes interessados em sua contratação, como o PSG de Neymar ou o Manchester City de Guardiola.

Na Catalunha, todos estão plenamente conscientes do enorme interesse de ambos os clubes, mas a prioridade do seis vezes melhor do mundo é terminar a temporada da melhor maneira possível.

Em fim de contrato com o clube Blaugrana, Messi está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe desde o dia 1º de janeiro. Contudo, a Goal pode confirmar que nem ele, nem ninguém de sua família ou de seu staff mantém contatos, formais ou informais, com outros clubes.

Possível ação legal

Os serviços jurídicos de Messi ainda estudam a possibilidade de iniciar uma ação judicial contra o jornal “El Mundo”, pelo vazamento das informações sobre o contrato do camisa 10 com o Barça.

No entanto, conforme apurado pela Goal, essa ação ainda não foi proposta.