Imbróglio entre Grêmio e Flamengo pode suspender Copa do Brasil temporariamente

O Tricolor pode ser excluído da edição 2022 se não entrar no Maracanã, enquanto o Rubro-Negro pode ser excluído da atual edição se jogar com torcida

Mais um capítulo na polêmica envolvendo Flamengo x Grêmio, pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro colocou ingressos à venda para o jogo da volta das quartas de final do torneio, na próxima quarta-feira (15), no Maracanã. No entanto, o Grêmio, baseado no regulamento da competição,

considera o movimento como algo irregular e passível de punição.

Na última quarta-feira, o diretor jurídico do Tricolor, Nestor Hein, declarou para a reportagem da Goal que caso o Flamengo coloque torcida no jogo da volta o Grêmio não entraria em campo. A alegação é de que o regulamento da competição diz que o time que jogou sem torcida como mandante, quando for visitante terá que jogar também com estádio sem torcida.

Amparado com uma liminar dada pelo STJD, o Flamengo poderá colocar torcida no jogo de volta das quartas de final.

Nesta sexta-feira (10), o diretor jurídico gremista confirmou que a posição do Grêmio segue a mesma.

“O Grêmio mantém a mesma posição divulgada durante a semana. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos para o Maracanã. Estamos, junto com os outros 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, aguardando agora a posição de cassação da liminar do Flamengo”, disse Nestor Hein.

Mas nos bastidores da CBF, STJD, Flamengo e Grêmio, existem informações que dão conta de que esta situação poderá virar um grande imbróglio jurídico e a Copa do Brasil poderá ter que acabar sendo suspensa enquanto as questões judiciais não se definirem.

Para alguns juristas, se o Grêmio não entrar em campo para enfrentar o Flamengo, o clube além de perder por WO também será excluído da próxima edição da Copa do Brasil. O que seria extremamente nocivo para o Tricolor Gaúcho.

Outros juristas interpretam que se o Flamengo jogar com torcida, baseado na liminar que obteve, e se esta liminar for cassada após o jogo, o Flamengo pode ser excluído da Copa do Brasil deste ano e consequentemente o Grêmio, mesmo eliminado dentro de campo, é quem ficaria com a vaga para a semifinal.

Embora nenhum dirigente gremista admita publicamente, nos bastidores da Arena já está definido que o Grêmio vai entrar em campo com ou sem torcida no Maracanã e vai aguardar uma possível punição para o Flamengo. Punição esta que poderá beneficiar o clube gaúcho.

A programação para a viagem até o Rio de Janeiro já está definida. O Tricolor embarca na terça-feira (14), no início da tarde, em voo fretado e o retorno será na madrugada do dia 16, também em voo fretado. No duelo de ida, em Porto Alegre, o Grêmio foi derrotado por 4 a 0.