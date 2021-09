Clubes da Série A vão ao STJD "contra" o Flamengo e jogos continuarão sem público

Em reunião nesta quarta-feira (08), dirigentes dos clubes e CBF optaram por retorno do público apenas quando todos puderem

Dezenove clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram nesta quarta-feira (08), para debater a possibilidade de retorno do público em jogos de competições nacionais. Ficou acordado, no entanto, que o público só estará de volta aos estádios quando todos tiverem liberação, de acordo com os protocolos sanitários contra a Covid-19 de cada estado e município.

O Flamengo foi o único clube que não compareceu. O Rubro-Negro negou o convite para a reunião e publicou uma nota explicando os motivos. No texto, a diretoria diz que não cabe à CBF ou aos clubes tal decisão.

O time carioca tem uma liminar concedida pelo STJD que permite a presença de público em jogos os seus jogos como mandante. Na última segunda-feira (06), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), liberou a volta de público no Maracanã, com 40% da capacidade total do estádio.

Diante disso, o Flamengo espera abrir os portões diante do Grêmio, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, e também pelo Campeonato Brasileiro, no mesmo final de semana. O Tricolor Gaúcho, por outro lado, repudia a decisão da equipe carioca e garante que não entrará em campo, em protesto caso haja torcedores no estádio.

"O Grêmio jogou sem torcida o primeiro jogo, e o regulamento da CBF diz que se o primeiro jogo não teve torcida o segundo também não tem, está no regulamento. Se o Flamengo insistir, mesmo com decisão judicial, o Grêmio não irá entrar em campo. O Grêmio jogou sem torcida então por uma questão de equidade o segundo jogo também tem que ser sem torcida”, declarou Nestor Hein, diretor jurídico do Grêmio.

Diante deste cenário, os clubes decidiram entrar com uma ação no STJD para anular a liminar concedida ao Flamengo, que permite a presença de público em seus jogos. O Atlético-MG, que tem a mesma liminar a seu favor, apoia a decisão conjunta das equipes. A CBF não ingressará com a ação ao lado dos clubes. A entidade tentou revogar, por exemplo, a liminar do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não obteve parecer favorável na ocasião.

Além disso, caso alguma equipe receba torcida, ficou acordado que os demais não entrarão em campo. Sendo assim, a rodada poderá ser adiada.

Ainda durante a reunião, dirigentes e a CBF decidiram agendar um novo encontro, no final de setembro, para voltar a debater o tema da volta do público aos campeonatos nacionais.