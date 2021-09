"Grêmio não irá entrar em campo se Flamengo tiver torcida na Copa do Brasil", avisa dirigente

A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de público em três jogos do Flamengo no Maracanã, começando pela partida da volta da Copa do Brasil

O Grêmio definiu na manhã desta quarta-feira que caso o Flamengo coloque torcida no jogo da volta das quarta de final da Copa do Brasil, que terá o Rubro-Negro como mandante, o Tricolor não irá entrar em campo. Segundo os dirigentes do clube gaúcho, os cariocas estarão descumprindo com o regulamento da competição, que definiu que caso o primeiro jogo não tenha torcida, o segundo também não poderia ter.

"O Grêmio jogou sem torcida o primeiro jogo, e o regulamento da CBF diz que se o primeiro jogo não teve torcida o segundo também não tem, está no regulamento. Se o Flamengo insistir, mesmo com decisão judicial, o Grêmio não irá entrar em campo. O Grêmio jogou sem torcida então por uma questão de equidade o segundo jogo também tem que ser sem torcida”, declarou Nestor Hein, diretor jurídico do clube.

Sobre a possibilidade de uma punição para o Grêmio, caso não entre em campo contra o Fla, o diretor jurídico afirma não acreditar que isso possa acontecer.

“Não acredito que o Grêmio será punido por cumprir a regra. Deveríamos ganhar uma medalha por estar cumprindo a regra. O Flamengo é uma entidade à parte, eles são assim, são um órgão à parte. O Flamengo faz o que quer, não respeita ninguém e não consulta ninguém.”, destacou.

Vale lembrar que a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu liberar a presença de público em três jogos do Flamengo no Maracanã. Os jogos servirão como eventos-testes para determinar a viabilidade do retorno das torcidas no município. No entanto, os testes começam na partida da volta da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Porém, segundo o Protocolo de Recomendações Para Retorno do Público aos Estádios, como o Grêmio não obteve liberação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o retorno do público no jogo da ida, o duelo da volta não pode contar com torcida.

"Em partidas ida e volta (mata-mata), no caso de um dos clubes envolvidos não ter autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público. Exemplo: Clube A da UF 1 tem permissão pela autoridade sanitária local para receber público máximo de 20% do estádio, enquanto Clube B da UF 2 não tem permissão pela autoridade sanitária local para receber público (0% do estádio). No caso de confronto entre as equipes em formato eliminatório ida e volta, nem Clube A nem Clube B poderão receber público nos seus respectivos estádios", mostra o documento divulgado pela CBF.