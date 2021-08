Flamengo e Grêmio: histórico recente é de goleadas impiedosas e superioridade rubro-negra

No último encontro entre os gigantes, o Rubro-Negro tinha um a menos e, mesmo assim, goleou o Tricolor por 4 a 0 pela Copa do Brasil

Flamengo e Grêmio são dois gigantes do futebol brasileiro. Campeões do Brasil, das Américas e do Mundo em épocas diferentes e que já disputaram duelos históricos. Os últimos deles, contudo, reforçam uma rotina que enche os rubro-negros de orgulho e despertam raiva nos tricolores.

Considerando os últimos nove jogos entre Grêmio e Flamengo, o placar acumulado é de incríveis 22 a 5 para os rubro-negros. O último encontro aconteceu no Rio Grande do Sul, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2021, e foi um dos maiores retratos da superioridade recente do Fla sobre o Imortal: a equipe treinada por Renato Gaúcho, eterno ídolo gremista, goleou por 4 a 0 mesmo tendo um homem a menos – após a expulsão do lateral Mauricio Isla.

Apenas um milagre classifica o Grêmio, atualmente comandado por Luiz Felipe Scolari, para a semifinal da Copa do Brasil: o Tricolor precisa golear por cinco gols de diferença para seguir em frente. Se golear por quatro tentos de vantagem o duelo será definido nos pênaltis. Convenhamos... algo bem improvável.

Dentre os últimos Grêmio x Flamengo, apenas o histórico 5 a 0 aplicado pelos rubro-negros na semifinal da Libertadores de 2019 aparece como uma exibição mais impressionante. A coincidência é que, naquela ocasião, Renato Gaúcho era o treinador tricolor.

A superioridade rubro-negra no confronto, entretanto, passou a ser construída antes mesmo. A última vitória do Grêmio sobre o Flamengo foi pela 17ª rodada do Brasileirão 2018 – com placar de 2 a 0. Desde então, em nove jogos o retrospecto é o seguinte: sete vitórias flamenguistas e dois empates.