Flamengo abre venda de ingressos para jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil

Valor dos tickets varia entre R$ 100 a R$ 900; diretoria do Tricolor Gaúcho ameaçou não entrar em campo caso haja público

O Flamengo abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (15), pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã e o valor do ingresso varia entre R$ 100 a R$ 900.

Segundo a diretoria rubro-negra, a capacidade do estádio será limitada a 35% do total. Para efetuar a compra do ingresso e poder acessar o estádio, o torcedor deverá comprovar o seu esquema vacinal contra a COVID-19, com a primeira dose, a segunda dose ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, de acordo com o cronograma por faixa etária instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, indicado abaixo:

50 anos ou mais: apresentar comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante)

De 15 a 49 anos: apresentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

Além disso, o torcedor que comprar ingresso deverá fazer e apresentar um teste de antígeno ou RT-PCR com resultado negativo (não reagente), que deverá ser realizado em um dos laboratórios credenciados (em breve será divulgada a lista com os locais disponíveis) entre as 21h30 de segunda-feira, 13/09/2021, e as 16h do dia 15/09/2021. A venda das entradas será exclusivamente on-line e começará nesta sexta-feira, dia 10/09, às 14h.

Menores de 15 anos não poderão acessar a partida, já que, de acordo com o calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro, ainda não terão iniciado sua imunização. Pelo mesmo motivo, não haverá gratuidade para menores de 12 anos.

A CBF não liberou o retorno do público nas competições nacionais, mas o Flamengo se apega a uma liminar concedida pelo STJD, que dá ao Rubro-Negro o direito de receber torcida no estádio. O Grêmio, por sua vez, ameaçou não entrar em campo caso tenham torcedores no Maracanã.