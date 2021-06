Arsen Zakharyan: o "mago" ambidestro que vem brilhando na Rússia

O meio-campista de 18 anos viveu uma ascensão meteórica em 2021 e chegou a ser convocado para a lista preliminar da Euro 2020

Para um presente de aniversário de 18 anos, tonsilite bacteriana é uma das últimas coisas que qualquer garoto gostaria de ganhar.

Em relação a Arsen Zakharyan, porém, não só arruinou qualquer comemoração que ele estava planejando, mas também qualquer esperança de atuar na Euro 2020.

O jovem meio-campista foi convocado para a lista preliminar da Rússia no torneio, com o treinador Stanislav Cherchesov esperando ver a promessa em ação antes de nomear a lista final, após a campanha fantástica de Zakharyan no Dynamo Moscow.

Depois de sua doença, porém, a espera do garoto pela estreia internacional irá continuar.

Torcedores russos se desapontaram com o azar do jovem, já que a equipe desesperadamente precisa de uma injeção de juventude.

Alan Dzagoev foi importante por tal fator na Euro 2012, e Dmitry Sychev ganhou notoriedade na Copa do Mundo de 2002 com poucos jogos pelo Spartak Moscow.

Sychev tinha 18 anos e 222 dias quando se tornou o jogador mais jovem a atuar pela seleção russa. Zakharyan é ainda mais novo, mas fica óbvio o porquê de tantos jornalistas pedirem uma chance para o garoto na competição.

Sua ascensão meteórica foi surpreendente, com seu talento chamando a atenção das torcidas ao redor do país quase imediatamente.

Durante os últimos meses de 2020, Zakharyan ainda estava atuando pela base do Dynamo Moscow.

Foi o ex-treinador do Mainz, Sandro Schwartz, que assumiu o posto em outubro, descobriu o garoto e decidiu apostar em seus talentos em 2021, tendo o visto marcar oito gols e dar cinco assistências em 15 jogos pelo time sub-20.

O meio-campista assinou seu primeiro contrato profissional em janeiro e não demorou até mostrar todo o seu potencial.

Tendo começado apenas 10 partidas pelo Dynamo, foi escolhido pela torcida como melhor jogador da temporada em maio. Claramente, eles já perceberam que estão observando o nascimento de um talento especial na capital.

Em suas 11 partidas nos profissionais, Zakharyan marcou três gols e deu cinco assistências. Estatísticas fenomenais para um atleta de 17 anos, mas que não contam a história inteira: o meio-campista decidiu jogos com a sua presença.

Passando por adversários como se eles não existissem e achando passes milimétricos devido a sua incrível visão de jogo e qualidade técnica, o "mago" ambidestro abrilhantou partidas em que entrou em campo.

Torcedores da Armênia imediatamente o compararam com Henrikh Mkhitaryan, o maior jogador do país na era pós-União Soviética.

Zakharyan é filho de pais armênios e nasceu em Samara, com sua família fugindo da região Nagormo Karabakh no meio dos anos 90, após a longa e sangrenta guerra regional com o Azerbaijão. Eles reconstruíram suas vidas na Rússia e permitiram aos seus filhos crescer sem medo. Ainda assim, fãs da Armênia esperam ver Zakharyan atuando em sua seleção nacional.

Essas expectativas não devem ser concretizadas, porém. Zakharyan já tem passagens por várias divisões inferiores da seleção russa desde 2018, e em março se tornou o jogador mais jovem a marcar na Euro sub-21 em sua estreia contra a Islândia.

Dois meses depois, Cherchesov e a seleção de cima chegaram, deixando o Zenit extremamente decepcionado com a escolha que tomaram quatro anos atrás.

Quando Zakharyan tinha 13 anos, foi chamado para integrar a base dos gigantes de São Petersburgo. "Eles me falaram que ele seria contratado sem testes, mas isso acabou não sendo verdade," comentou seu pai, Norayr, ao Sport24.ru.

'A história foi ficando mais enrolada, e no final eles só o dispensaram. Foi a melhor coisa que aconteceu. A experiência negativa tornou Arsen mais forte."

Seu primeiro treinador, o lendário Vladimir Korolyov, ficou muito feliz em receber o atleta de volta, já que uma transferência precoce poderia, em sua opinião, o prejudicar no futuro.

"Arsen chama a atenção desde os seis anos de idade," revelou ao Sport24.ru. "Nunca teve problemas em driblar adversários e tinha grande aptidão para das assistências."

"Tem um estilo interessante, pois aparenta estar sem o controle de bola quando está correndo com ela. Na verdade, devido às suas passadas largas, sempre está com ela dominada."

"Mas sua qualidade mais importante é a inteligência. Sempre lê o jogo melhor que os outros, com seriedade e disciplina nos treinamentos."

Alguns podem dizer que Zakharyan tenta imitar a atitude de seu ídolo Cristiano Ronaldo.

"Eu o admiro como jogador e como pessoa," o jovem comentou sobre o pentacampeão da Bola de Ouro em entrevista recente. "Eu amo sua auto-confiança, audacidade e motivação para evoluir."

O amor por Ronaldo é o motivo pelo qual ele é fã do Real Madrid, com Zakharyan recentemente começando a estudar os estilos de Luka Modric e Toni Kroos, atletas mais similares à sua posição nas quatro linhas.

Seu jogador russo favorito, enquanto isso, é Andrey Arshavin, enquanto Korolyov o compara com Antoine Griezmann.

É uma vasta gama de inspiração, e é óbvio que Zakharyan ainda não está pronto. Modesto por natureza, não se assusta com a atenção da mídia e continua se desenvolvendo rapidamente sem perder de vista a realidade.

Não está com pressão para deixar o Dynamo, também, com a crença em seu treinador, Schwarz, sendo a coisa mais importante de sua carreira no momento.

"Zakharyan definitivamente merece ser convocado pela seleção. Eu estou muito feliz por ele," Schwarz afirmou no anúncio da lista preliminar. Sua estrela jovem deve ser o principal jogador da equipe durante a temporada 2021-22.

Então, por mais que seja triste que uma doença tenha impedido Zakharyan de jogar a Euro 2020, ele deve voltar descansado para a próxima temporada.

Seu tempo na seleção chegará logo. O futuro da seleção russa já tem nome e sobrenome: Arsen Zakharyan.