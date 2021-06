Gavi: joia da La Masia que deve ser o futuro do meio-campo do Barcelona

O jovem de 16 anos já fez sua estréia no Barca 'B' após uma ascensão meteórica na famosa academia do clube catalão

Com as melhorias mostradas por Frenkie de Jong e o surgimento do Pedri, a temporada 2020-21 pelo menos ofereceu a esperança do que pode ser o futuro do meio-campo do Barcelona.

Desde que Xavi e Andrés Iniesta deixaram o time, o Barça se esforçou para trazer a criatividade necessária no meio do campo para ajudar Lionel Messi e seus companheiros de ataque.

Os dois acima mencionados eram, claro, produtos de La Masia, enquanto De Jong e Pedri foram comprados, mesmo que ambos tenham se transferido para o Barça ainda relativamente jovens, para que pudessem ser moldados pelo clube.

Existe, no entanto, um verdadeiro talento local para o meio-campo emergindo na Catalunha, e que poderia se encaixar no time titular no Camp Nou nos próximos anos.

Pablo Martin Paez Gavira, também conhecido como Gavi.

"Sou um jogador técnico, ágil e que chega na área do penalti", disse o jogador de 16 anos sobre seu próprio estilo de jogo, embora pudesse estar descrevendo qualquer um dos jogadores que surgiu de La Masia ao longo dos anos.

O que faz Gavi se destacar, no entanto, é que ele está tão à frente de seus colegas quando se trata de desenvolvimento.

Ele já fez sua estreia pelo Barcelona B na terceira divisão do futebol espanhol e, em agosto, quando completar 17 anos, deve se tornar parte integrante do elenco.

💥 PABLO PÁEZ ‘GAVI’ 💥



😱 Amazing goaaal



💥 ¡Qué control, qué regate, qué combinación y qué manera de definit! ¡GO-LA-ZO!



💥 Quina jugada espectacular de Gavi per avançar el Juvenil A! GOLÀS!



💙❤️ MADE IN LA MASIA ❤️💙#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/wgNmlUVf9p — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) January 27, 2021

Gavi percorreu um longo caminho nos cinco anos desde que chegou ao Barça, desde que foi tirado da academia do Real Betis, aos 11 anos de idade.

Nativo de Los Palacios y Villafrance, uma pequena cidade a cerca de 30 quilômetros de Sevilha, Gavi imediatamente se destacou por sua excelência técnica e força física.

"Ele é tão dotado tecnicamente", diz Franc Artiga, ex-técnico de Gavi em La Masia, à Goal. "Ele é capaz de mudar o que está prestes a fazer em décimos de segundo, e improvisar sob qualquer circunstância do jogo".

"É muito difícil encontrar um jogador com estas habilidades, e com esta velocidade de execução".

A habilidade de Gavi, assim como sua crescente estatura, fez com que ele passasse diretamente da temporada passada no sub-17 para o sub-19. Ou seja, ele pulou uma categoria inteira em uma mudança que muito raramente acontece na famosa academia do Barça.

"Fisicamente, este ano ele evoluiu muito", continua Artiga. "Ele fez a mudança e agora é um jogador muito forte".

"Este físico complementa sua qualidade técnica e sua tomada de decisões. Ele agora tem a qualidade de proteger a bola. A parte inferior de seu corpo o ajuda e o torna mais competitivo nas equipes juvenis".

Se há uma crítica que Artiga pode fazer ao futebol de Gavi, no entanto, é que às vezes ele quer ganhar demais, quando ser um jovem jogador é mais para se desenvolver - tanto dentro quanto fora do campo.

"Ele é hipercompetitivo", diz Artiga. "É um dos jogadores mais competitivos que eu conheço. Isso é algo que tem que estabilizar".

"Ele tem melhorado muito no controle de suas emoções. Ele está sempre em cima delas, enquanto mantém uma mentalidade vencedora até o último minuto. No entanto, ele ainda tem espaço para melhorar".

Todo esse crescimento levou Gavi a sua estréia com Barça 'B'. Ele entrou ao 77 minutos de jogo contra L'Hospitalet em fevereiro.

Apesar de não ter tido muito tempo para impressionar, ele ainda conseguiu acertar a trave no final do jogo. Seu desempenho foi o suficiente para convencer o técnico Garcia Pimienta a colocá-lo para começar a partida contra o Espanyol 'B' menos de um mês depois.

Eu sabia que ele se sairia bem", disse o treinador de 46 anos após a estréia de Gavi, "mas devemos estar atentos a ele".

"Ele é um menino que tem muito do que procuramos no Barça 'B', que tem muito potencial, que está indo muito bem no sub-19, e que está se desenvolvendo por ter mais minutos conosco".

"Sempre que precisarmos dele, ele se sairá bem, mas temos que ser pacientes".

Apesar de conhecer o talento que Gavi possui, Artiga concorda.

"Você não tem que correr", diz ele. "Às vezes corremos para colocar os jogadores em categorias mais elevadas quando eles não atingiram sua maturidade plena".

"Ele joga e exerce por instinto. Mais experiência o ajudará a ser capaz de ler o jogo, e não agir tanto por instinto. Temos que ser pacientes, temos que deixá-lo atingir certos objetivos".

"Se fizermos as coisas bem e tivermos um bom ambiente, teremos Gavi por muitos anos".

Isso é música para os ouvidos dos torcedores de Barcelona. Uma nova estrela caseira para o meio-campo é exatamente o que os fiéis do Camp Nou desejam.