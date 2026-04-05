Ihattaren: “O que ele fez? Não são os números do Saibari”

Mohamed Ihattaren sempre acompanha Kees Smit com prazer. No entanto, o meio-campista ofensivo do Fortuna Sittard também ressalta imediatamente que o jovem jogador do AZ ainda precisa provar seu valor no mais alto nível.

“Acho que ele é realmente um jogador legal”, diz Ihattaren no programa Goedemorgen Eredivisie, acrescentando logo em seguida: “Na Holanda, esse hype vem rápido quando você é um jovem talento.”

“No Ajax, tivemos alguns que foram para o exterior. Donny van de Beek, e dá para citar mais alguns. E esse salto acabou sendo alto demais. Espero que Smit dê um bom passo adiante”, afirma o meio-campista, que ouve Hans Kraay Júnior dizer que o jogador do AZ deveria continuar atuando na Vriendenloterij Eredivisie por enquanto.

“O que ele fez?”, questiona Ihattaren em voz alta. “Não são estatísticas à la Saibari. Acho que ele é realmente um jogador maravilhoso, mas não são estatísticas à la Saibari. Ele não levou o AZ ao título, nem se destacou no Ajax, PSV ou Feyenoord. Do AZ para o Real Madrid, bem...”

O colega de mesa Mario Been sai em defesa de Smit. O analista observa que, sobretudo, o público de fora está muito preocupado com Smit, e que o meio-campista do AZ, que recentemente estreou na seleção holandesa, mantém-se bastante discreto.

“O AZ quer uma quantia astronômica por Smit. E o Ajax, o PSV e o Feyenoord não vão pagar isso”, diz Ihattaren ao encerrar a discussão. Smit está avaliado atualmente em 25 milhões de euros pelo Transfermarkt.