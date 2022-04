Igor Rabello fica no Atlético-MG, e São Paulo estuda pré-contrato para 2023

Igor Rabello não vai se transferir para o São Paulo no mercado da bola. Ele ficará no Atlético-MG ao menos até o fim do contrato, em dezembro de 2022. A ideia do Tricolor paulista é apresentar uma proposta a partir de junho para que o atleta assine um pré-contrato e se mude para o Morumbi, conforme apurado pela GOAL.

Os paulistas evitam falar sobre o desejo de contratar o jogador por meio de um pré-contrato para não configurar aliciamento ao atleta. As próprias conversas com o estafe do jogador foram encerradas, mas há o interesse em fazer uma proposta seis meses antes do término do vínculo do defensor.

O zagueiro de 26 anos é avalizado por Rogério Ceni e pelo departamento de futebol do Tricolor paulista. O diretor da pasta, Carlos Belmonte Sobrinho, e o executivo Rui Costa são admiradores do atleta e o veem como um nome importante para a composição do elenco.

A busca por um defensor é uma prioridade no Morumbi. A cúpula deseja contratar um atleta para a posição no mercado da bola e acredita que a experiência de Igor Rabello pode contribuir nas próximas temporadas.

O defensor foi adquirido pelo Atlético-MG por R$ 13 milhões em janeiro de 2019. De lá para cá, sagrou-se tricampeão mineiro e venceu Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa do Brasil.

Em sua passagem pela Cidade do Galo, Igor Rabello soma 143 jogos, com cinco gols marcados. No período, foram 84 vitórias, 28 empates e 31 derrotas.