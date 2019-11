Ídolo no River, Enzo Pérez foi o 'primeiro Arão' de Jorge Jesus

Desacreditado, o argentino viu Jorge Jesus mudar a sua função tática em campo... e mudou de vez sua carreira

Jorge Jesus conseguiu tirar o melhor de cada jogador neste elenco do , mas se há um atleta especialmente que simboliza a melhora individual no grupo do virtual campeão brasileiro de 2019 e finalista da Libertadores da América é Willian Arão.

O meio-campista havia tido seus bons momentos com a camisa rubro-negra, especialmente em sua temporada de estreia, 2016. Mas depois, assim como boa parte do time, alternava jogos bons e alguns gols com partidas que deixavam os torcedores em um alto nível de irritação. O acúmulo da irregularidade o transformou em um dos principais alvos das críticas.

Logo em suas primeiras semanas como treinador do Flamengo, no segundo semestre deste ano, Jesus surpreendeu ao escalar Arão como meio-campista mais recuado em seu 4-1-3-2. Willian sempre havia sido um segundo volante no Flamengo, daqueles que chega bastante ao ataque, e a função defensiva era responsabilidade de Gustavo Cuéllar – maior xodó da torcida até ali.

Mas a aposta de Jesus deu certo, e de criticado Willian Arão passou a ser exaltado como um dos principais nomes do melhor time do . O camisa 5 ajuda a ditar o ritmo, a tapar os espaços na fase defensiva e segue chegando com perigo ao ataque.

Arão, contudo, não é um caso único de meio-campista que viu sua vida em campo ser transformada por JJ. E outro exemplo é justamente um adversário que estará no estádio Monumental de Lima, no , na final da Libertadores neste sábado (23).

Enzo Pérez, um dos principais destaques deste , trabalhou com Jorge Jesus no e também foi do inferno ao céu.

O argentino foi contratado por 5,5 milhões de euros em 2011, quando JJ já estava no Benfica. Entretanto, o Glorioso de Lisboa contava com opções melhores para o meio-campo e a contratação também não vingou: Enzo voltou para o Estudiantes, desta vez sob empréstimo, e estava bem desacreditado.

A situação mudou na temporada 2012-13. Nos últimos dias da janela europeia, o Benfica não conseguiu segurar Javi García (negociado com o ) e Witsel (que foi para o ). De uma hora para a outra, Jorge Jesus ficou sem opção para o miolo de seu meio-campo.

Sem outra solução, o treinador convenceu Enzo Pérez, que no Estudiantes campeão da Libertadores em 2009 atuava mais avançado pelo corredor direito, a recuar para fazer o papel de segundo volante no Benfica e fazer dupla com Matic.

“Jorge me propôs jogar como volante. Eu não queria saber disso, não me via naquela posição, mas ele me disse: 'Fique tranquilo, vamos praticar. Vou te mostrar vídeos, e faremos exercícios depois do treino (...) Ele tinha razão... É um monstro taticamente”, relembrou Enzo em entrevista recente para o La Nación.

Atuando como um “camisa 8”, Enzo Pérez não demorou a se adaptar à nova posição e ajudou o Benfica na conquista de dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de e duas Taças da Liga. Em 2015, o clube português vendeu o argentino por 25 milhões de euros. Um lucro considerável de 19,5 milhões para alguém que precisou ser recuperado pelo técnico luso.

A gratidão de Enzo a Jorge Jesus será eterna, mas neste sábado cada um estará defendendo o seu na luta pela maior glória do futebol sul-americano.

“Irei cumprimentá-lo por respeito”, garantiu o jogador do River Plate.