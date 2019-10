Ibra de volta à Europa? Napoli, United e possíveis destinos do sueco

Aos 38 anos, atacante está próximo do fim do vínculo com o LA Galaxy e despista sobre o futuro

Com contrato com o próximo do fim - dezembro deste ano - Zlatan Ibrahimovic é um nome que promete agitar o mercado de inverno europeu e tem deixado o mundo do futebol curioso quanto ao seu futuro.

Aos 38 anos, o sueco não nega a possibilidade de permanecer nos , mas desperta o interesse de ao menos três clubes na Europa: , e .

Manchester United



(Foto: Oli Scarff)

Ibrahimovic, que atuou entre 2016 e 2018 no clube inglês, estaria sendo cogitado para reforçar novamente o ataque dos Red Devils que, novamente, não fazem uma boa temporada.

Em entrevista em agosto, Ibra brincou: "Poderia jogar fácil na Premier League, por isso, se o United precisar de mim, estou aqui".

Inter de Milão

O sueco também tem visto seu nome aparecer na Inter de Milão, onde atuou entre 2006 e 2009, onde conquistou o tricampeonato italiano, além de duas Supercopas da , sendo decisivo nos campeonatos.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic falou sobre sua vontade de retornar à . "Se voltar para a Europa), gostaria de disputar o Scudetto, não estou procurando quem confie em mim só porque meu nome é Ibrahimovic. Não sou um zoológico que as pessoas vão ver, ainda posso fazer a diferença", afirmou, após elogiar o atual treinador nerazzurri, Antonio Conte.

"Não o conheço pessoalmente, mas todo mundo diz que ele dá 500% todos os dias. Nós somos o mesmo nisso, então nós teríamos um bom tempo juntos: ambos acreditamos no trabalho, a única maneira de alcançar o sucesso. Com ele, a Inter acertou em cheio", finalizou.

Napoli



(Getty Images)

Ibrahimovic é também um nome ventilado nos bastidos do Napoli. O sueco, apesar de deixar o futuro em aberto, demonstrou vontade em tentar repetir o feito de Maradona no San Paolo.

"Meu contrato expira em dezembro, mas não quero pensar nisso. Com calma, irei avaliar com a minha família", disse à Gazzetta dello Sport.

"Gostei do documentário dedicado a Maradona, ninguém é como ele. Vendo o amor da cidade, quase me faz querer tentar uma experiência no Napoli. Seria fantástico replicar o que Maradona fez", continuou.

"Não estou dizendo que vou para lá, a decisão final vai depender de muitos fatores, mas é um time que entusiasma. Comigo, o San Paulo estaria cheio todo domingo. E tem ainda Carlo Ancelotti, um ótimo treinador", concluiu.