Ibrahimovic se despede da MLS com golaços, muita marra... mas nenhum título

Eliminado para o rival nos play-offs, Zlatan dificilmente seguirá nos Estados Unidos; provável último capítulo resumiu sua passagem: gol e polêmica

Zlatan Ibrahimovic provavelmente escreveu o último capítulo de sua passagem pelos de uma forma não tão agradável. Na última quinta-feira (25), o LA Galaxy perdeu por 5 a 3 para o rival , em jogo transmitido pelo DAZN, e foi eliminado nos play-offs da .

Ibrahimovic deu o passe para o primeiro gol de seu time e fez, ele próprio, o segundo. Entretanto, assim como aconteceu durante os seus dois anos no LA Galaxy, a equipe não conseguiu ser competitiva o bastante para alcançar voos mais altos.

Com mais uma atuação decisiva do mexicano Carlos Vela, autor de dois gols no clássico apelidado como El Tráfico - por causa do congestionamento no trânsito da cidade - e artilheiro do campeonato (36 gols, cinco de vantagem em relação a Ibra), o LAFC venceu e vai disputar a final da Conferência Oeste contra o Seattle Souders.

Ibrahimovic tem contrato até o fim de 2019 com o Galaxy e seu futuro é incerto: há a possibilidade, mais remota, de seguir nos Estados Unidos e de voltar a jogar na Europa - , e estariam interessados.

O que é certo foram as polêmicas acumuladas pelo sueco desde sua chegada ao Galaxy, em 2018.

Além de golaços desde o meio-campo e outros lances individualmente mais plásticos, o atacante também ficou marcado por declarações um tanto quanto bizarras. Ibra disse que se estivesse nos Estados Unidos dez anos antes, seria presidente do país; afirmou que na MLS, onde recebia salário astronômico, era uma “Ferrari em meio a Fiat’s” e fez pouco caso de outros jogadores - inclusive recebendo até uma suspensão depois de ter enforcado um adversário dentro de campo.

Nos Estados Unidos, Zlatan chegou cheio de marra no início, manteve no meio e também neste aparente fim - mesmo sem ter visto seu time chegar a uma final de conferência sequer.

Reclamação com VAR pingou até em Magic Johnson

Y el VAR para que?? Hay que darle una copa al hielo de Vela? #LAGalaxy #Playoffs pic.twitter.com/YlwDguAHYw — onchi ortiz (@onchiortiz) October 25, 2019

No provável último capítulo de Ibra nos EUA, o LAFC abriu 2 a 0 e o segundo gol ficou marcado pela não-anulação do tento de Carlos Vela em um lance que pedia, no mínimo, intervenção do VAR para verificar um impedimento (que aparentemente foi bastante óbvio).

Após o jogo, Ibrahimovic demonstrou seu descontentamento com a arbitragem de vídeo: “o que eles estavam fazendo lá em cima? Tomando café com o Magic Johnson?”, ironizou o sueco, fazendo referência ao ex-jogador de basquete que é um dos acionistas do LAFC – e que protagonizou cena curiosa antes do jogo, enquanto segurava uma águia em um dos braços.

Ibrahimovic também demonstrou sua raiva quando, segurando a região genital, respondeu às provocações de um torcedor adversário.

Ibrahimovic walks off the pitch (for the final time?) With his junk in his hand pic.twitter.com/DY0mveFASV — Kevin Shockey (@KevinShockey) October 25, 2019

A história de Ibrahimovic, hoje com 38 anos, pelo Galaxy ficou marcada por golaços, frases de efeito, provocações, polêmicas... e nenhum troféu.

As suas prováveis últimas palavras por lá? “Se eu não ficar, ninguém vai lembrar da MLS”.