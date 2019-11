Ibrahimovic ficou só na marra: Carlos Vela é eleito o melhor da MLS

O mexicano levou a melhor sobre o sueco, apesar de também não ter levado seu time para a finalíssima do torneio

O mexicano Carlos Vela, jogador que teve passagens por clubes como e , foi escolhido MVP da temporada 2019 da , a principal liga de futebol dos e Canadá. Aos 30 anos, o atacante é o artilheiro do certame (36) e também aparece como um dos líderes de assistências (11).

Vela, que desde 2018 defende o , superou ninguém menos do que Zlatan Ibrahimovic para ser eleito o craque desta edição da MLS. O sueco fez 31 gols e deu oito assistências antes de deixar o (com despedida polêmica) para buscar outros desafios. MVP em 2018, Josef Martínez, do , era o outro concorrente.

Inclusive foi em jogo com grande atuação de Vela, autor de dois gols e uma assistência, que o LAFC bateu o Galaxy por 5 a 3 e seguiu para a final da Conferência Oeste. Mas contra o , entretanto, o atacante mexicano não conseguiu repetir a exibição de destaque e viu seu time perder a decisão, que também garante a vaga para a finalíssima da MLS, após uma derrota por 3 a 1.

¡Orgullo Latino!🇲🇽



- Ayudó a @SomosLAFC a conquistar la Supporters Shield🏆

- Máximo goleador en la historia de MLS tras romper el récord de @JosefMartinez17⚽️

- Un total de 4️⃣9️⃣ goles + asistencias, para imponer un nuevo récord en una misma temporada.#LAFC pic.twitter.com/gePkOTeeeq — Fútbol MLS (@futbolMLS) November 4, 2019

No próximo 10 de novembro, o Seattle Sounders enfrenta o , campeão da Conferência Leste, para decidir quem será o grande vencedor da Major League Soccer. A partida terá transmissão exclusiva do DAZN.