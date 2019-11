Ibrahimovic é chamado de traidor, tem estátua queimada e é alvo de ofensas na Suécia

Monumento fica ao lado do estádio do Malmö, primeiro clube do atacante, e a mudança para outro clube desagradou os torcedores

Poucos meses depois de inaugurar sua estátua com muita festa, Zlatan Ibrahimovic foi surpreendido com o monumento dedicado a ele sendo alvo de vandalismo. O jogador sueco de 38 anos anunciou que será coproprietário do Hammarby, time da primeira divisão sueca, rival de seu antigo clube Malmö. A torcida de seu ex-time não gostou da situação e incendiou a estátua, além de pichar a porta da sua casa. Como se não bastasse, sofreu ofensas xenofóbicas devido à sua origem cigana.

Na última semana, Ibra anunciou que se tornará coproprietário do Hammarby. Os torcedores suecos do Malmö enxergaram tal movimento como uma traição e foram ao estádio do clube, onde está localizada a estátua do jogador. Por lá, atearam fogo ao monumento, picharam com tinta branca e, no chão, ao lado, escreveram uma mensagem claramente xenofóbica: "morra, cigano", em referência à descendência de sua família, que é imigrante da península balcânica, no sudeste europeu.

Além disso, sua residência, em Estocolmo teve as portas pichadas com a palavra "Judas", além disso, várias sardinhas foram jogadas em frente ao local.

Para grande parte da torcida do Malmö, Ibra é visto como um traidor. Pois, de acordo com o entendimento deles, a decisão de assumir um time rival do mesmo país é muito ruim. Ibra tinha dito anteriormente que a torcida do Malmö entenderia a situação e ficaria feliz por ele, mas não é bem assim que Kaveh Hosseinpour, presidente da torcida oficial do clube entende.

"Eu não ouvi de ninguém que dissesse que eram boas notícias. Alguns estão decepcionados, outros bravos e outros pensam que é idiota. Ele provavelmente se esqueceu o que ele significa para o Malmö. Ele entende errado sua posição ao dizer que o Malmö ficará feliz por ele. Nós não estamos felizes. Ninguém daqui anda pela cidade com uma camisa do LA Galaxy com Ibrahimovic nas costas. Aqui você anda com [o capitão Marcus] Rosenberg nas costas. Eu acho que ele superestima a importância dele para nós", disse Hosseinpour ao Fotbollskanalen.





As autoridades suecas estão investigando o caso. O porta-voz da polícia loca, Jimmy Modin afirmou: "Nós estamos na cena, temos uma patrulha e estamos fazendo um relatório. Nós veremos o que acontecerá, mas ninguém foi preso e ainda não há suspeitos", falou o policial ao Sportbladet.