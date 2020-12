Ibrahimovic decidiu se aposentar, mas mudou de ideia. Sorte do Milan

O atacante sueco foi um dos principais nomes do time rossonero neste início de temporada, mas ele poderia ter optado pela aposentadoria

Zlatan Ibrahimovic já não é mais um garoto, pelo contrário. Aos 39 anos, o atacante sueco está na reta final de sua carreira. E o próprio jogador admitiu que já poderia ter pendurado as chuteiras.

A ideia de Ibrahimovic era se aposentar ao fim da temporada 2019/20. Após deixar o LA Galaxy, ele assinou por seis meses com o e o rendimento foi surprendente, principalmente após a retomada do Calcio após a paralisação pela pandemia. Por isso, decidiu dar continuidade a carreira e assinou por mais um ano com o time de Milão.

"Stéfano Pioli me perguntou o que eu queria fazer. Respondi: 'Não, eu não vou continuar. Já deu. Minha família também é muito importante, estou sozinho aqui, é um sacrifício. Por seis meses tudo bem, mas não quero ficar por mais um ano'", revelou o sueco em entrevista à Sky Sports Italia .

"Pioli disse: 'Ok, te respeito'. No dia seguinte, conversamos novamente: 'Eu decidi me aposentar. Esqueça o contrato, nesta idade já não é importante'. Então alguma coisa mudou. Eu não queria ter arrependimento algum. Eu liguei para o Milan e decidi ficar. Mas antes tinha decidido: 'Não, não vou ficar no próximo ano'. Já no United eu pensava em parar. Eu estava com 35, 36 anos".

Em 2017, com a camisa do , Ibrahimovic sofreu uma grave lesão no joelho, que colocou sua carreira em xeque. Porém, após a recuperação e o retorno aos gramados, o sueco ficou convencido que poderia jogar por mais tempo. O veterano não apenas convenceu a si mesmo, mas também a outra lenda: Francesco Totti disse que o sueco poderia jogar até os 50 anos .

"Após a lesão, eu disse para mim mesmo que continuaria até não conseguir mais", disse o atacante. "Quem sou eu sem futebol? Quando você deixa de fazer o que você fez nos últimos 25 anos não é fácil. Estou pronto [para me aposentar]? Não, pois me sinto muito bem".

Sorte do Milan que Ibra decidiu continuar por mais uma temporada. Em 10 jogos na temporada, o atacante já anotou 11 gols. O sueco foi peça fundamental nos primeiros jogos da temporada para colocar o time rossonero na ponta da tabela da Tim e ter o melhor início do clube em mais de duas décadas no Campeonato Italiano .

A má notícia para o clube do San Siro é que o atacante se lesionou no clássico contra o Napoli e ficará fora, no mínimo, até a segunda quinzena de dezembro. A missão do Milan é seguir com folga na liderança do Italino mesmo sem Ibrahimovic, para mostrar que não é dependente do sueco e que pode ambicionar voos mais altos na temporada 2020/21.