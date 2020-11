Ibrahimovic não tem fim: artilheiro do Milan e do Italiano. E contando

Com gol de bicicleta do atacante sueco, o Milan vence mais uma na Serie A italiana. 'Renascimento' de Ibra, aos 39 anos, surpreende a todos

O conseguiu mais uma importante vitória na italiana e continua líder isolado da competição nacional. O time de Milão bateu a por 2 a 1 e está no topo da tabela. Porém, para além da vitória, o fato que mais tem chamado a atenção nessa arrancada inicial do time italiano é Zlatan Ibrahimovic. No alto de seus 39 anos, Ibra 'ressurge' e conta com números impressionantes na temporada, além de golaços, que sempre acompanharam a carreira do atleta.

Longe das glórias há algum tempo, o Milan conta com um bom ano de 2020. Aproveitando os começos claudicantes de outros favoritos como e , a equipe de Stefano Pioli coleciona bons resultados. Na atual temporada, por exemplo, o esquadrão milanista ainda não perdeu. Em 11 partidas disputadas, o Milan venceu 10 e empatou uma (no maluco 3 a 3 contra a ).

Porém, embora a forma do gigante italiano seja surpreendente, dado o histórico recente da equipe, existe um fator que tem impressionado até os mais experimentados fãs de futebol. Aos 39 anos, Zlatan Ibrahimovic parece não ter limites e seu gol de bicicleta que decretou a vitória dos rossoneros contra a Udinese comprova isso.

Quando foi anunciado como novo reforço, em janeiro de 2020, Ibra despertou certa desconfiança por conta da sua idade avançada para o futebol. Mas desde então, o atacante participou de 23 gols rossoneros em 22 partidas disputadas: 17 gols e seis assistências para a conta do folclórico centroavante.

Se observarmos o período de junho até agora, ou seja, na volta do futebol após a pausa por conta da pandemia, os números de Zlatan são ainda mais expressivos. Das 23 participações em gols, 19 vieram após o retorno, com 14 tentos e cinco assistências. Na atual temporada, Ibra entrou em campo quatro vezes, balançou as redes 7 vezes e deu um passe gol.

Em apenas três ocasiões desde a formatação da Serie A, em 1994/95, um jogador do Milan marcou gol em seis partidas consecutivas: Andriy Shevchenko em 2001, e o próprio Ibra em 2012, além de 2020, obviamente.

Ibra terá fôlego e condições físicas para continuar liderando o Milan nessa surpreendente campanha em busca do título nacional que não vem desde 2011?