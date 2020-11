Ibrahimovic pode jogar até os 50 anos, diz Totti, ídolo da Roma

Aos 39 anos, o atacante sueco vive uma grande fase na carreira e tem ajudado o Milan em um ótimo começo de temporada

Quando se noticiou que Zlatan Ibrahimovic voltaria à , aos 38 anos, depois de uma passagem pelo futebol dos , muitas pessoas torceram o nariz e desconfiaram do potencial do atacante sueco de ainda render em uma liga de alta competitividade. Vários meses depois, aos 39 anos, Ibra vive uma fase goleadora do Milan e é o principal trunfo da equipe rossonera. O antigo rival de Ibra, Francesco Totti, declarou que o jogador da ainda pode jogar por muitos anos em alto nível.

Totti participou do evento de lançamento da autobiografia de Sinisa Mihajlovic, que jogou pela nos anos 90 e treinou o na temporada 2015/16. Um dos maiores ídolos da história da Roma, Totti discursou no evento, falou a respeito da longevidade de Ibra e não poupou elogios ao sueco.

"Zlatan poderia jogar apenas com uma perna. Ele pode jogar até os 50 anos nesse nível. Ver você jogar é um prazer. A força física, a técnica, as jogadas que as pessoas nunca esperam. Eu estou orgulhoso de te ver no campo mais uma vez", discursou Totti.

Ibra está perto de completar os 500 gols por clubes em sua carreira. Até o momento, o centroavante soma 476 gols, em 770 jogos disputados. Ele ainda conta com 186 assistências.

Para se ter uma ideia da forma de Zlatan na atual edição da italiana, o atacante participou de cinco jogos e marcou oito gols, além de contribuir com um passe para gol. Seus gols - alguns deles em jogos importantes - ajudam a colocar o Milan em uma situção bastante promissora para o restante da temporada.

No começo da oitava rodada do Calcio, o Milan é líder do certame com 17 pontos. Atualmente está dois à frente do , que é o vice-líder. e Roma fecham as quatro primeiras colocações, enquanto , e ocupam a sexta, sétima e oitava posição, respectivamente.

Se continuar a atuar dessa maneira, Zlatan pode sonhar em conduzir o Milan ao título de campeão da Itália, que não vem desde a temporada 2010/11. Desde a temporada seguinte a essa, apenas a Juventus foi campeã italiana, acumulando impressionantes nove títulos da Serie A consecutivos.

Em um momento que a Juve passa por um momento de reconstrução - de elenco e de ideias -, a experiência de Ibra pode ser decisiva para que os rossoneros voltem a levantar o caneco mais cobiçado da Itália.