Humaitá x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Times se enfrentam na quinta-feira (23) pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Humaitá e Coritiba entram em campo na noite desta quinta-feira (23), em Rio Branco, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Humaitá tenta surpreender o adversário, embora tenha feito apenas um jogo na temporada até o momento. Do outro lado, o Coritiba garantiu a classificação às quartas de final do paranaense, mas vem de um empate no fim de semana. Quem passar desse duelo irá enfrentar Real Ariquemes-RO ou Criciúma.

Prováveis escalações

Humaitá: Babau; Matheus Damasceno, Douglas, Diego e Caetano; Mineiro, Marquinhos (Dudu) e Felipinho; Eduardo, Rafael e Índio.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Diego Porfírio (Victor Luis): Willian Farias; Bruno Gomes e Liziero (Marcelino Moreno ou Robson); Alef Manga, Kaio César e Rodrigo Pinho.

Desfalques

Humaitá

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?