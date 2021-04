Hulk tem reunião com Cuca e muda discurso após desabafo

Atacante do Atlético-MG publicou vídeo nas redes sociais para encerrar polêmica

O atacante Hulk se tornou o centro das atenções no fim de semana do Atlético-MG. Após o desabafo, em entrevista na saída do gramado, no sábado, em que pediu sequencia de jogos como titular do Galo, o jogador mudou o discurso. Neste domingo, pela manhã, Hulk teve uma reunião com o técnico Cuca e o presidente Sérgio Coelho e publicou um vídeo nas redes sociais:

“Eu respeito demais o professor Cuca, respeito demais o profissional Cuca, o ser humano Cuca. Não tenho nada contra ele nem contra ninguém aqui. Sigo respeitando todo mundo e buscando sempre o melhor. Quando eu falei a questão da sequência e da confiança, é porque eu passei muito tempo fora do Brasil. São 16 anos fora e isso requer tempo de adaptação”, explicou.

Hulk retornou ao Brasil com status de reforço de peso do Atlético-MG para a temporada 2021 após algumas temporadas seguidas no futebol chinês. Antes de estrear, o camisa 7 ficou quase três meses sem atuar.

O desabafo de Hulk, em entrevista ao Canal Premiere, na saída do gramado após a vitoria sobre o Athletic, foi pela falta de sequência de jogos como titular: “Queria estar no meu melhor nível. Não é só fisicamente, precisa de confiança, minutos jogados e não estou tendo isso. Preciso de jogos, ritmo e confiança para apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou não tive uma sequência de três ou quatro jogos seguidos", disse Hulk.

Essa declaração foi o principal tema da entrevista coletiva do técnico Cuca, que preferiu evitar atrito sobre a insatisfação do atleta:

“A sequência de minutos é recíproca. Você dá a sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo. Não que ele não esteja dando o respaldo. Mas eu, junto dele, tenho o Savarino que joga por ali, tenho o Savinho, tenho o Sasha, o Vargas. Então, são disputas que ocorrem. Eu tento ser o mais correto e coerente possível com todos”, explicou o treinador atleticano.

Após a chegada de Cuca ao Atlético-MG, Hulk teve chance como titular, mas, depois, perdeu espaço e nos principais jogos vem sendo opção no banco de reservas. Foi assim, por exemplo, nos clássicos contra América e Cruzeiro pelo Estadual e na estreia da Copa Libertadores diante do Deportivo La Guaira, na Venezuela. Desde quando chegou, pelo Galo, Hulk disputou nove jogos e marcou um gol.

Nesse sábado, o atacante foi testado por Cuca na função de centroavante, posição que ainda não tem titular definido. Até então, Hulk vinha atuando pelo lado direito do ataque e disputava posição com o venezuelano Savarino.

Após a polêmica do fim de semana, resta saber qual será a definição do técnico Cuca sobre a presença de Hulk no duelo da próxima terça-feira, às 19h15, contra o América de Cali, da Colômbia, no Mineirão, pela segunda rodada do grupo H, da Copa Libertadores.