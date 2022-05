Homem é condenado à prisão por se passar por jogador do PSG

Um homem de 28 anos foi condenado a dois meses de prisão pelo tribunal criminal da cidade de Lisieux, na França, julgado pelo ocorrido de dezembro de 2021, quando tentou se passar por um jogador do PSG, como confirmou o jornal Ouest-France.

O caso ocorreu no dia 14 de dezembro do ano passado: em partida válida pela Coupe Gambardella, o PSG enfrentou a equipe de Lisieux. Para o confronto, o homem em questão viu a chance de passar duas noites no hotel onde se encontrava a equipe parisiense, mas sem pagar as diárias, após ter jogado ao lado dos atletas.

Como citado, o acusado tinha 28 anos, enquanto o campeonato em disputa era de atletas sub-19, mas mesmo assim o suspeito pôde se passar por um deles enquanto se recusou a pagar as noites de descanso. Já com 12 condenações em seu nome, o sujeito alegou que os funcionários do local onde havia dormido deviam ligar para seu agente, que quitaria a dívida.

Quando foi percebido que o homem teria dado um número falso aos funcionários, o hotel prontamente realizou uma reclamação que relatava danos ao empreendimento, com um valor de 227,40 euros (pouco mais de R$ 1.200 reais). No último dia 28 de abril, o crime foi julgado mesmo sem o acusado comparecer ao tribunal, e condenado à dois meses de prisão.