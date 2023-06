Holanda x Itália ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da disputa do 3º lugar da Liga das Nações

Seleções decidem o terceiro colocado da Uefa Nations League neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

Derrotadas nas semifinais da Liga das Nações, as seleções da Holanda e da Itália se enfrentam neste domingo (18), às 10h (de Brasília), no Estádio De Grolsch Veste, na briga pelo terceiro lugar do torneio europeu. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Holanda vem de um jogo intenso de semifinal, no qual saiu derrotada por 4 a 2 para a Croácia, na prorrogação. Na fase de grupos, a Laranja Mecânica ficou invicta, com cinco vitórias e um empate, que a deixaram no primeiro lugar.

Já a Itália, que também teve um jogão na semifinal, foi derrotada para a Espanha, por 2 a 1, com um gol da La Roja no final do segundo tempo. Curiosamente, na última edição, os italianos também caíram para a Espanha nas semis, e acabaram derrotando a Bélgica na disputa do terceiro lugar.

Prováveis escalações

Holanda: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman e Malacia; De Roon e De Jong; Bergwijn, Koopmeiners e Simons; Weghorst.

Itália: Donnarumma; Darmian, Rafael Tolói, Acerbi e Dimarco; Barella, Verratti e Pellegrini; Zaniolo, Retegui e Raspadori.

Desfalques

Holanda

Nenhum desfalque confirmado.

Itália

Nenhum desfalque confirmado.

Quando é?