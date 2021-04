#FicaHolan: torcedores do Santos tentam convencer Ariel Holan a ficar

Treinador do Peixe comunica saída um dia antes de partia contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (27)

Após Ariel Holan pedir demissão do Santos devido a derrota para o Corinthians por 2 a 0, no domingo (25), na Vila Belmiro, o Peixe já tem pensado em possíveis substitutos para o cargo. O argentino não deve comandar o time contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), pela Libertadores.

Enquanto isso, nas redes sociais, os santistas não aceitaram q saída de Holan. Para alguns torcedores, apesar do revés no clássico, o treinador é o nome ideal para estar a frente do clube na temporada 2021. De acordo com o Twitter, protestos em frente a casa do argentino também teriam aumentado seu desejo de sair do Brasil.

Este homem merece tempo pra trabalhar e principalmente RESPEITO. Hoje é um dia para a gente se envergonhar. #FICAHOLAN pic.twitter.com/zVvFmoYKXI — rókaˢᶠᶜ🌹 #FicaHolan (@luiz_gomezz) April 26, 2021

Vou ser sincero: acho difícil reverter a situação. Mas nunca se sabe, né?



Além disso, tá bonito de ver a torcida apoiando o Holan. Se as pessoas que participaram daquilo ontem acham que tem força, a gente também tem. #FicaHolan — VENOM SANTISTA (@venomsantista) April 26, 2021

15 torcedores (da oposição) não podem representar o desejo da maioria.



O Santos é maior que qualquer jogador, e principalmente, qualquer dirigente que coloque suas preferências acima do interesse do clube.



Acreditamos no projeto à longo prazo.



Se queda, Holan. #FICAHOLAN — SIGO O SANTOS (@sigoosantos) April 26, 2021

“Três dias depois, no entanto, o Independiente anunciou a permanência de Holan. (...) o técnico foi convencido após se comover com diversas mensagens e posicionamentos de torcedores do clube de Avellaneda nas redes sociais.”



Vamo, torcida, eu confio em vocês #FICAHOLAN — VS é #FicaHolan (@TwOnPi_VS) April 26, 2021

Mutirão pra ir na frente do apartamento do Holan tocar uma serenata e erguer uma faixa escrita #FicaHolan — VS é #FicaHolan (@TwOnPi_VS) April 26, 2021

fica professor @arielholan_DT , não abandona a gente por favor🥺 #FICAHOLAN — Naclara ˢᶠᶜ (@ana_claralago) April 26, 2021

Uma meia dúzia de “torcedores” cretinos não representam 8 milhões de santistas espalhados pelo mundo.



A nação está com você professor, e se tiver panela nesse elenco, que essa panela exploda e você continue firme. #FicaHolan @arielholan_DT pic.twitter.com/XAUFazTDdu — NAÇÃO DE IDOSOS🎙 (@sfccomenta) April 26, 2021

Ele pode até não ficar, mas eu vou tentar o máximo q der #FicaHolan — Santos Memes #FicaHolan (@Santosmemes1912) April 26, 2021

Livre do transfer ban na Fifa após o acordo com o Huachipato, do Chile, devido a contratação de Soteldo, o Santos pode, com a manutenção (improvável) ou não de Holan, contratar alguns reforços para o restante do ano.