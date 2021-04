Santos x Corinthians ao vivo: siga o clássico na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista

: Gustavo Mantuan, Danilo Avelar, Ruan Oliveira, Igor Formiga e Mateus Vital (todos se recuperando de problemas no joelho); Guilherme Biro (com lesão no músculo posterior da coxa esquerda); Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Camacho, Luan, Otero e Jô (não relacionados).