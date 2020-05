História de Coutinho no Bayern pode já ter chegado ao fim: entenda

O brasileiro está se recuperando de uma cirurgia e segue com seus futuro em aberto

Depois de um cirurgia no tornozelo realizada em abril, Philippe Coutinho desfalcou o Bayern de Munique na volta da Bundesliga, no último domingo (17) e, dependendo de como ficar definido seu futuro, ele pode não vestir mais a camisa do clube alemão.

O brasileiro está emprestado pelo ao de Munique desde agosto de 2019, mas os bávaros não pretendem exercer a cláusula de compra do meia por € 120 milhões. AÇinda mais tendo outros alvos - como Kai Havertz, do , e Leroy Sané, do , ambos mais jovens do que o brasileiro, além de serem alemães, o que liberaria uma vaga para estrangeiro no time.

Apesar de, segundo a imprensa espanhola, o clube estar interessado em tentar uma extensão do empréstimo, já que a temporada européia não vai terminar nas datas previstas depois da pandemia do coronavírus Covid-19.

Mesmo com alguns clubes supostamente interessados em Coutinho, o empresário do brasileiro, Kia Joorabchian disse à rádio britânica talkSPORT que nada foi definido ainda: Nenhuma decisão foi tomada ainda em relação ao futuro dele. Como já disse muitas vezes em tempos incertos como esse, não estamos falando de transferências ou planos futuros e ainda não os discutimos".

Enquanto o futuro do jogador segue em aberto, as especulações sobre uma possível volta à Premier League - reforçando novamente o , e até mesmo o Chelsea ou o novo projeto do Newcastle -, ou a permanência no Barcelona, Coutinho está feliz em Munique e no Bayern, como disse Joorabchian.

Com seus direitos econômicos pertencendo ao Barça, a venda do meia poderia ser do interesse dos catalães, que buscam fazer caixa para se reforçar na próxima janela, com Lautaro Martínez, da , como seu principal alvo.

Mesmo não rendendo no Bayern o que muitos esperavam e atingindo o que já se foi visto dele, Coutinho não teve uma temporada das piores, em 32 partidas disputadas foram nove gols, além de atuações marcante com a camisa do clube alemão,