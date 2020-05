Coutinho, um problema no Bayern: seis semanas afastado e Champions ameaçada

De saída do clube alemão, brasileiro operou o tornozelo direito e pode ficar longe dos gramados mais tempo do que o previsto

Enquanto segue com futuro indefinido para a próxima temporada, Philippe Coutinho pode ter um novo problema para a provável reta final de sua passagem pelo de Munique.

Segundo informações publicadas neste domingo pelo jornal espanhol Mundo Deportivo e que repercutiram na , o brasileiro pode ficar mais seis semanas afastado dos gramados.

Coutinho se submeteu a uma intervenção cirúrgica no dia 24 de abril. Na ocasião, os bávaros afirmaram que o meia-atacante "começaria o programa de recondicionamento" em duas semanas. No último sábado, ele postou uma imagem com a filha em que é possível ver o tornozelo direito enfaixado.

Caso o novo diagnóstico revelado pelo jornal catalão se confirme, o jogador em um cenário otimista, só estaria à disposição para as duas últimas rodadas da , que recomeça no próximo dia 16.



O Bayern, líder com quatro pontos de vantagem para o , enfrenta o no final de semana de 20 e 21 de junho e o em 27 ou 28 de junho.

também incerta

Coutinho também corre o risco de desfalcar o time alemão na Champions League. Isso porque a Fifa ainda precisa decidir se vai permitir que jogadores com contrato terminando em 30 de junho (caso do brasileiro, emprestado pelo ) vão poder continuar atuando pelas equipes depois deste prazo.



O Bayern venceu o por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, disputado antes da paralisação do futebol em virtude da pandemia do novo coronavírus, e tem grandes chances de avançar às quartas de final do torneio continental. A Champions, porém, só deve ser retomada após o final das ligas nacionais, provavelmente em agosto.

Desta maneira, a despedida de Coutinho do clube bávaro está bem incerta. O Bayern não deve comprá-lo em definitivo ao final do empréstimo, ao passo que o Barcelona, a princípio, pretende negociá-lo. Clubes ingleses como Newscastle e Chelsea estariam de olho no brasileiro.