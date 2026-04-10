Hiddink elogia o grande destaque do PSV, ao lado de Saibari

Guus Hiddink curtiu o PSV na última temporada e fala sobre “o título nacional conquistado com superioridade na Eredivisie” em uma entrevista detalhada à Voetbal International. O ex-técnico do PSV, vencedor da Copa dos Campeões da Europa em 1988, elogia dois jogadores da equipe de Peter Bosz.

“Para mim, dois jogadores simbolizam este campeonato do PSV”, assim Hiddink inicia sua retrospectiva sobre a temporada de sucesso dos de Eindhoven em seu próprio país. “Vou começar por Ismael Saibari. Ele teve uma temporada muito forte, na qual também demonstrou na Liga dos Campeões ser capaz de atingir um nível que vai além da Holanda.”

Hiddink já conhecia Saibari quando o meio-campista ofensivo ainda não havia se destacado no PSV. “Um bom rapaz, mas na época eu ainda não o achava forte o suficiente. Conversamos sobre isso também. Eu disse a ele que via nele o potencial de um jogador que deveria superar o nível holandês. É bom ver que ele conseguiu isso”, comemora o técnico aposentado, que viu Saibari dar passos importantes.

“Ele está agora muito mais forte, mais dinâmico, forte nos duelos, sempre voltado para a frente. Considero isso uma característica realmente forte”, afirma Hiddink, colocando o meio-campista belga entre os melhores jogadores do PSV. “Portanto, não me surpreenderia se, no próximo verão, grandes clubes europeus viessem a Eindhoven para contratá-lo.”

Hiddink volta então seu olhar para outro jogador do PSV. “O segundo jogador que considerei tão incrivelmente importante para o PSV nesta temporada é Mauro Júnior. Ele está sempre presente, pode atuar em várias posições, vence muitos duelos, perde poucas bolas, joga com ritmo e não tem momentos de desânimo.”

Na opinião do ex-técnico do PSV, Mauro é um elemento indispensável na equipe de Bosz. “Talvez Mauro seja um pouco subestimado pelo público em geral, mas para mim ele certamente não é. Pelo contrário, pois vejo o grande valor que ele tem para este PSV.”

A expectativa é que tanto Mauro quanto Saibari sejam titulares no PSV neste fim de semana. O recém-coroado campeão visita o Sparta Rotterdam, que ocupa uma posição intermediária na tabela, nesta rodada.