Herói da Champions contra o coronavírus: Ilicic, da Atalanta, e um gesto simbólico

Atacante esloveno, que marcou quatro gols contra o Valencia na Champions League, decide doar a bola do jogo para hospital em Bergamo

Josip Iličić vai se consolidando como um dos principais personagens da cidade de Bergamo. Não apenas porque ele foi fundamental da inédita e histórica classificação da para as quartas de final da , ao marcar quatro gols na partida contra o Valencia. Em um gesto nobre, o atacante esloveno resolveu doar a bola do jogo para o hospital Papa Giovanni XXIII, para combater o coronavírus em Bergamo.

A apresenta um dos piores cenários da propagação do coronavírus: a última informação revelada é de que o país europeu já conta com 21 mil casos de infecção do novo coronavírus. Com isso, a italiana se tornou um dos primeiros polos do futebol a cessar temporariamente suas atividades.

Por isso, o atacante natural da Eslovênia resolveu doar a bola autografada pelos companheiros para o hospital, como um presente de gratidão e para dar força aos que lutam contra a pandemia global.

"Como um sinal de solidariedade, gratidão e carinho a todos médicos, enfermeiros e todos os envolvidos estão fazendo para combater esse vírus amaldiçoado que está perturbando a vida de todos nós. Nós também estamos ao seu lado, (vocês são) nossos anjos, para vencer a partida mais importante", lê-se no comunicado do clube a respeito da ação do goleador esloveno.

As partidas da Champions League foram suspensas na tentativa de conter a propagação do coronavírus. A Atalanta faz uma campanha histórica e tentará bater o adversário ainda a ser sorteado nas quartas de final, quando a programação do futebol voltar ao normal.