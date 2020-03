Quartas da Liga dos Campeões: classificados, sorteio, confrontos e mais

Com a final se aproximando, RB Leipzig, Atalanta, PSG e Atlético de Madrid já estão classificados para as quartas da Champions

Com quatro times já garantidos, as quartas de final da Liga dos Campeões vivem um período de indefinição por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, que preocupa a Europa.

, , e já garantiram vagas na próxima fase da Champions, e esperam a definição de seus possíveis adversários.

O sorteio que define os confrontos está marcado para o dia 20 de março, mas pode sofrer alteração já que os jogos entre Juventus x Lyon e Real Madrid x Manchester City, marcados para o dia 17, foram adiados e ainda não tem data para acontecer. A UEFA não se pronunciou sobre o assunto ainda.

TIMES CLASSIFICADOS

RB Leipzig

Prezando a posse de bola, é uma das surpresas do campeonato. Participando de um mata mata de Champions pela primeira vez na história, os alemães conseguiram a classificação para as quartas com duas vitória sobre o , de Jose Mourinho, 1x0 na e 3x0 na .

Atalanta

Estreante na Champion, a Atalanta é outra das surpresas. Em confronto com repleto de gols se classificou contra o . No jogo de ida, na , venceu por 4x1 e na volta, na , por 4x3. Com as arquibancadas vazias por causa do coronavírus, os italianos deram um show, com quatro gols de Iličić.

PSG

Apesar do susto no primeiro jogo, quando perdeu do Borussia por 1x0, o PSG conseguiu a classificação no jogo em Paris. Mesmo com os portões fechados, a torcida foi até o Parque dos Príncipes apoiar o time. Com a vitória por 2x0, os franceses conseguiram reverter o placar e avançar de fase no tempo normal.

Atlético de Madrid

Com duas vitórias em cima do atual campeão da Europa, o Atlético se classificou às quartas de final para tentar seu primeiro título de Liga dos Campeões. A vitória por 1x0 em casa deixou os espanhóis em vantagem para jogar em Anfield, onde saíram perdendo por 2x0, mas correram atrás de uma virada na prorrogação.

Os outros quatro times saem dos confrontos entre x , x , x e de Munique x .

DATAS

Inicialmente previstos para os dias 7, 8, 14 e 15 de abril, os jogos das quartas de final podem sofrer alterações por causa das medidas de prevenção do coronavírus.

