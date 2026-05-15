Hélène Hendriks reagiu às palavras contundentes de Jack van Gelder sobre o rompimento do contato entre eles após a saída dele do programa “De Oranjezomer”. A apresentadora declarou ao jornal “De Telegraaf” ter ficado chocada com as declarações de seu ex-colega de mesa e ressaltou que, na verdade, tentou entrar em contato com ele.

Van Gelder saiu de forma bastante abrupta do De Oranjezondag este ano, depois que as conversas sobre uma permanência mais longa não deram em nada. Na quinta-feira, o apresentador contou sua versão sobre o fracasso da continuação da parceria, na qual também se mostrou crítico em relação a Hendriks. “Vou ser bem sincero: estou decepcionado com ela. Quase não tive mais notícias dela. Acho isso bem difícil”, afirmou Van Gelder.

O jornal De Telegraaf confrontou Hendriks com essas declarações. Segundo o jornal, a apresentadora reagiu visivelmente chocada às palavras de seu ex-colega. Hendriks enfatizou que ainda tentou entrar em contato com ele no final de abril.

“Sinceramente, isso dói um pouco, especialmente considerando nosso passado e nosso bom relacionamento”, disse Hendriks em sua resposta.

Van Gelder já confirmou que Hendriks realmente tentou ligar para ele. Segundo o próprio apresentador, ele só percebeu mais tarde que ela havia ligado no dia 29 de abril, quando ele não estava disponível naquele momento.

Segundo Van Gelder, a situação poderia ter sido evitada se ela tivesse tentado entrar em contato novamente depois disso. “Se ela tivesse ligado mais uma vez ou enviado uma mensagem, esse mal-entendido não teria acontecido”, explica ele.

Entretanto, parece que houve contato entre os dois apresentadores de televisão. No entanto, segundo o jornal De Telegraaf, a relação ainda não parece estar totalmente restabelecida. “Por enquanto, o clima é de tensão”, diz-se sobre a relação tensa entre os ex-colegas de mesa.