Hazard, finalmente, deve estrear oficialmente no Real Madrid

O belga já vem treinando normalmente com seus companheiros, e Zidane indicou que poderá ter minutos contra o Levante

Principal contratação do na temporada, Eden Hazard ainda não conseguiu fazer a sua estreia oficial pelo novo clube. Apesar de ter feito jogos na pré-temporada, uma lesão muscular na coxa lhe tirou de ação das três primeiras partidas dos merengues nesta edição do Campeonato Espanhol. Mas pelo visto a espera acabou.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

O belga passou a treinar normalmente com os seus companheiros, e embora não tenha indicado que vá utilizar o camisa 7 por 90 minutos contra o , neste sábado (14), dentro do Santiago Bernabéu, confirmou o meia-atacante entre os relacionados durante sua entrevista coletiva – onde também falou sobre as chances de Vinícius Júnior.

“Precisamos ir com calma com ele. Esteve lesionado por três semanas e voltou, há uma semana, a fazer os treinos completos. Todos nós queremos ver ele, mas são muitos jogos e devemos ir com calma. Existe expectativa, ele está preparado e eu que decido como dosar os minutos de seu jogo. Precisaremos jogar com Hazard não apenas neste jogo, mas em muitos outros durante a temporada. É preciso ir com calma, mas todos estão preparados e ele primeiro”, disse.

Sem Hazard, o Real Madrid faz um início irregular na : em três jogos, acumula uma vitória e dois empates, ocupando hoje a quinta posição na tabela de .