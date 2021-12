Julian Rijkhoff: o brilhante jovem holandês do Dortmund que já é comparado a Lewandowski

Quando o Ajax venceu o Borussia Dortmund dentro e fora de casa, durante a fase de grupos da Liga dos Campeões de 2021/22, não foi apenas significativo em termos dos destinos europeus de dois dos maiores clubes do continente. Foi uma batalha entre dois times, cuja reputação nos últimos tempos foi construída sobre sua capacidade de desenvolver jogadores jovens, e que alguns considerariam como sendo os times que têm as melhores condições para que os talentos da elite se tornem os melhores no futebol mundial.

O fato de o Ajax ter saído em ambas as ocasiões foi então uma pena, enquanto essas vitórias também lhes permitiram obter certa vingança sobre o clube para o qual eles sentem que perderam na mesa de negociações no início do ano, em relação a um dos principais jovens atacantes da Europa atualmente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em janeiro de 2021, Julian Rijkhoff comemorou seu 16º aniversário, deixando o Ajax - clube no qual estava há nove anos - para se juntar ao Dortmund em uma das transferências mais interessantes de um jogador daquela idade nos últimos tempos.

Considerado como um dos mais badalados possíveis dentro da famosa academia do Ajax na época, Rijkhoff rejeitou a chance de assinar um contrato profissional no Johan Cruyff Arena depois de não ter sido pressionado pelo tempo que provavelmente teria que esperar para ganhar uma chance na seleção, se ele permanecesse em Amsterdã, particularmente após a contratação de Sebastien Haller, do West Ham, no início daquele mês.

Rijkhoff tinha, um ano antes, marcado sua estreia no Ajax sub-17 com um gol no seu 15º aniversário, antes de marcar 10 gols em seis jogos naquele nível entre várias paralisações forçadas pela Covid-19.

Ele sentiu, porém, que as chances na Alemanha seriam melhores, e Dortmund estava disposto a pagar 130 mil euros (R$ 840 mil, aproximadamente) para levá-lo ao Signal Iduna Park.

A lenda holandesa Marco van Basten criticou o negócio, embora o agente do jovem, Dick van Burik, estivesse interessado em destacar porque seu cliente estava tão interessado em seguir em frente.

"Ficamos muito impressionados nas conversas. Dortmund sabia de tudo sobre ele, seu departamento de escotismo fez um trabalho muito bom", disse van Burik após a confirmação da transferência.

"Quão bem o Dortmund já o conhecia, como ele estava se desenvolvendo e quão convencidos eles estavam dele - tudo isso causou uma grande impressão em Julian e em seus pais".

Para Rijkhoff, a crítica não era novidade, apesar de seu supremo talento, e ele não olhou para trás desde que chegou à academia de Dortmund.

"Havia muita emoção. A forma como tudo correu, especialmente nas mídias sociais, me surpreendeu", disse Rijkhoff, que subiu à notoriedade quando marcou seis gols em três jogos pela seleção sub-15 da Holanda, durante um torneio na Espanha no início de 2020, à ELF Voetbal.

"Desde cedo, eu estava acostumado a receber comentários sobre minha aparência, especialmente quando eu ainda tinha cabelos compridos. Deixei tudo rolar, exatamente como o que estava escrito na mídia."

"As pessoas que me conhecem são próximas e sabem porque escolhi o Borussia Dortmund".

O coronavirus e um rompimento do ligamento do tornozelo sofrido em março significam que Rijkhoff não fez sua estreia na Bundesliga até o início da campanha 2021/22, mas se tornou parte importante do grande time sub-19 do clube nos primeiros meses da temporada.

Era esperado que o jovem atleta começasse com a equipe sub-17, mas sua habilidade o destacou tanto que imediatamente foi ao time de Mike Tullberg, técnico do time sub-19 do Borussia Dortmund, onde formou uma temível parceria de ataque com o atacante suíço Bradley Fink.

A equipe de Tullberg foi a única equipe alemã a se classificar na fase de grupos da Liga Jovem da UEFA - onde uma vitória por 5x1 sobre o Ajax, em Amsterdã, os ajudou no caminho, além de estar no topo da tabela da Bundesliga West (sub-19), nas semifinais da DFB-Pokal sub-19 e de já ter vencido a Copa da Liga Regional, depois de uma vitória por 2x0 sobre o rival Schalke, na final.

No total, Rijkhoff fez 17 gols e cinco assistências em suas primeiras 20 partidas com a camisa do Dortmund, mas não foi apenas seu recorde diante do gol que chamou a atenção de Tullberg.

"O que é bastante impressionante nele são seus atributos físicos e a maneira como ele entrou nesse aspecto desde que chegou aqui", disse Tullberg à GOAL e à SPOX, em uma entrevista exclusiva. "Em nosso último jogo, ele correu quase 12 quilômetros. Raramente se vê isso com um atacante, mesmo entre os profissionais".

"Isso incluiu também cerca de 300-400 metros de sprints. Estes números estão entre os melhores de nossa equipe, e você não pode dizer que ele ainda é realmente um jogador sub-17".

Com a bola, é fácil ver por que Rijkhoff era um alvo de vários clubes europeus antes de Dortmund fazer sua jogada, com seu excelente controle de jogo e acabamento instintivo, o marcando como um destaque entre seus colegas.

Ele comenta sobre Robert Lewandowski - com quem às vezes tem sido comparado - e Erling Haaland entre aqueles com quem procura aprender, ficando claro quando ele cai na área, em frente à defesa adversária, para desempenhar um papel principal de construção no elenco do Dortmund.

Apesar de seus dotes físicos, Rijkhoff tem às vezes lutado com a intensidade do futebol juvenil alemão em comparação com o que ele estava acostumado no Ajax, onde é dada mais ênfase ao lado técnico do jogo.

"No geral, ele tinha alguns altos e baixos normais", diz Tullberg. "Primeiro, ele teve que aceitar o fato de que tinha que se provar aqui".

"Ele ficou no banco algumas vezes ou foi substituído no intervalo, algo que ele nunca havia experimentado em sua vida futebolística anterior. Para permanecer no time, ele teve que se adaptar à intensidade que temos nos treinos e nos jogos, mas aceitou bem o desafio".

Rijkhoff colheu os frutos de seu trabalho duro durante as últimas semanas antes das férias de inverno do futebol alemão, já que seus dois gols na vitória final da taça, sobre o Schalke, desencadearam uma série de quatro jogos durante os quais ele marcou nove vezes, incluindo uma salva de cinco gols, contra Dusseldorf.

"Eu lhe disse: 'Você está tendo as chances, então agora só tem que aproveitá-las'", lembra Tullberg. "Ele me olhou com muita calma e disse: 'Não se preocupe, treinador - os gols são minha especialidade! Eu achei isso muito impressionante."

"Então ele foi e marcou nove gols em pouco tempo. Sua maior arma é marcar gols".

Então o que vem a seguir para Rijkhoff, um dos melhores atacantes nascidos em 2005 em todo o mundo neste momento?

Uma fila se formou atrás de Haaland no ataque do Dortmund, com o adolescente Youssoufa Moukoko ainda esperando por sua chance de jogar regularmente sob o comando de Marco Rose, enquanto Fink - que é dois anos mais velho do Rijkhoff - tem 33 envolvimentos em gols em suas 20 participações no sub-19 nesta temporada, e, como tal, estará ansioso para ganhar uma promoção em breve.

Para que Rijkhoff os desafie nos próximos anos, ele deve continuar a desenvolver os aspectos de seu jogo que nem sempre vêm tão naturalmente como a habilidade geral, quando em posse de bola.

"Ele já é capaz de pensar rápido, mas precisa estar ainda mais à frente de seus oponentes mentalmente para poder vencê-los em 10-15 metros de distância", explica Tullberg.

"Ele também tem que ser mais robusto de modo geral. Por exemplo, quando se trata de controlar a bola de costas para o gol, se seu adversário jogar um pouco mais fisicamente, você pode dizer que ele nem sempre é capaz de contra-atacá-la.

"Mas isso vem devagar. Ele ainda é jovem, mas muito disposto a aprender".

E é por esta razão que, embora o Ajax possa ter vencido as batalhas nesta temporada, Dortmund pode muito bem ter vencido a guerra, se Rijkhoff entregar seu potencial e os disparar para maiores glórias nos próximos anos.