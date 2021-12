Roony Bardghji: a elite europeia se preparando para lutar pelo sueco que quebrou recordes

"Lembre-se do nome - Wayne Rooney!"

É uma frase de Clive Tyldesley, que está marcada no futebol inglês desde 2002, quando Rooney, então com 16 anos de idade, deu um chute de longa distância para o Everton contra o Arsenal para marcar seu primeiro gol na Premier League.

Rooney, como sabemos, se tornou o maior goleador de todos os tempos da Inglaterra e do Manchester United e, embora existam aqueles que acham que sua carreira não atingiu as alturas que muitos esperavam quando ele se apresentou ao mundo pela primeira vez há 19 anos, ele se tornou um nome conhecido em todo o mundo.

Avançando até os dias de hoje, há um novo Roony de 16 anos (não Rooney) que está causando um impacto semelhante, desta vez na Escandinávia; um jogador que alguns acreditam ter o potencial de igualar a notoriedade de seu quase xará.

Roony Bardghji - que geralmente usa apenas seu primeiro nome - estava a menos de duas semanas de seu aniversário de 16 anos quando cortou para dentro pela direita e mandou um chute de mais de 20 metros no canto inferior para abrir sua conta no FC Copenhague no final de novembro, tornando-se o mais jovem goleador da história dinamarquesa da primeira divisão.

Este foi o mais recente momento marcante em um caminho que parece destinado a terminar com a chegada do atacante a um dos clubes de elite da Europa - muitos, inclusive, já estão atrás dele. Chelsea, Barcelona, Bayern de Munique e Ajax já enviaram olheiros para assistir Roony em ação, e outros estão prontos para seguir o exemplo quando a temporada do Copenhagen for retomada em fevereiro.

Nascido no Kuwait e filho de pais sírios, a formação futebolística de Roony começou formalmente depois que ele se mudou para a Suécia, aos sete anos de idade, e após passagens por duas equipes amadoras locais, ele se juntou ao Malmo, em 2019.

Apesar de ter apenas 14 anos na época, ele foi colocado diretamente no time sub-19, e imediatamente se sentiu em casa.

"O que mais me impressionou foi sua dedicação em querer melhorar e treinar", disse Jeffrey Aubynn, técnico do Malmo sub-19, à Sportexpressen.

"Na época, ele tinha qualidades em sua técnica, sua compreensão do jogo e como ele se combinava com os companheiros de equipe que estavam em um nível incrivelmente alto, considerando sua idade".

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

Um ano depois da chegada de Roony no Malmo, ele foi transferido para o Copenhague, que ofereceu ao jovem uma quantia astronômica para assinar o contrato e um salário que, supostamente, quebrou todas as regras não-oficiais no que diz respeito à transferência de um jogador tão jovem.

Na época, também havia rumores de que o Chelsea estava interessado, mas o time dinamarquês - que priorizou o desenvolvimento de jovens nos últimos anos - estava desesperado para conseguir o acordo depois de perder o companheiro escandinavo de Roony, Andreas Schjelderup, do FC Nordsjaelland.

Assim como no Malmo, Roony começou a vida no FCK no sub-19, onde marcou três gols e deu três assistências em seus primeiros 11 jogos durante a campanha de 2020-21.

Ele complementou os números com quatro gols nos primeiros nove jogos desta temporada, antes de ser convocado para a equipe principal pelo técnico Jess Thorup, em novembro.

As regras da Superliga Dinamarquesa não permitem que os jogadores façam suas estreias como profissionais até completarem 16 anos, mas Thorup não estava disposto a perder tempo ou gradualmente colocar Roony no time, ao invés disso escalou o jovem em seu time titular contra o AGF apenas seis dias depois das comemorações de seu aniversário.

Isso o tornou o estreante mais jovem na história de Copenhague, antes de voltar uma semana depois com seu gol que arrebatou as manchetes contra o AaB.

Então, o que torna Roony - que, talvez previsivelmente, tenha sido apelidado de "o Messi sueco" por alguns meios de comunicação devido a sua propensão para jogar à direita antes de cortar para a esquerda mais forte - tão especial?

"Ele tem qualidades excepcionais que se destacam", explicou Roger Franzen, técnico da Suécia sub-17, à Sportexpressen. "Ele tem uma compreensão do jogo, assim como um bom equilíbrio e coordenação, o que significa que ele tem uma técnica excepcional com a bola a seus pés. É incrivelmente difícil tirar a bola dele".

"Ele é bom no contra um e tem um bom chute. Pode chutar com os dois pés, mesmo que seja basicamente canhoto, pode finalizar com a direita também. Isso o torna muito difícil de ler para os defensores. Ele vai para a direita ou para a esquerda? Isso o torna difícil de lidar".

Franzen, sob o qual Roony marcou cinco gols em suas seis primeiras partidas pelo sub-17, também abordou essas comparações de Messi, dizendo: "Há muitos bons jogadores e você nunca sabe como isso vai funcionar para eles. Nosso melhor de todos os tempos (Zlatan Ibrahimovic) não jogou uma partida internacional juvenil até que ele fez quatro jogos sub-19 Emil Forsberg também não fez uma partida internacional até chegar ao sub-19".

"Não quero traçar paralelos, não é justo. Mas Roony tem um potencial muito grande. Ele faz as coisas certas todos os dias, e é por isso que ele já chegou tão longe".

Quanto ao futuro imediato de Roony, o Copenhague está interessado em jogar duro se qualquer um dos interessados apresentar uma proposta durante o ano de 2022, com a informação de que o clube exigirá uma taxa na faixa de £8-11,5 milhões (R$ 58-84 milhões).

Em vez disso, Thorup está ansioso para colocá-lo em uma equipe do Copenhague que já tem outros jovens talentosos, como o islandês Isak Bergmann Johannesson e a dupla dinamarquesa Victor Kristiansen e William Boeving.

"Não é a intenção que eles (os jovens jogadores de Copenhague) estejam aqui apenas por alguns jogos e depois sigam em frente", disse Thorup à Tipsbladet após a aparição de Roony nas manchetes. "Eles deveriam ficar aqui de preferência por alguns anos e ajudar o FCK a alcançar bons resultados".

Mais artigos abaixo

"Mas quando chegar a hora certa e os clubes realmente grandes estiverem lá, então isso pode ser o trampolim. Mas agora mesmo, ele vai jogar um monte de jogos pelo FCK e fazer a diferença, e é isso que esperamos ver".

Dada a forma como ele começou a vida como um jogador de primeira equipe, os sinais são bons de que Roony fará a diferença para o Copenhague, mesmo que seu talento signifique que ele será forçado a seguir em frente num futuro não muito distante.

Por enquanto, lembre-se do nome - Roony Bardghji.