Harry Kane se afasta do Barcelona... e um único cenário pode mudar o jogo

O principal objetivo do Barcelona no atual mercado de transferências de verão é contratar um atacante de ofício, após a saída de Robert Lewandowski, que obrigou o clube a buscar um substituto confiável.

O atacante polonês era conhecido por marcar cerca de 30 gols por temporada. Entre os nomes cogitados está Harry Kane, estrela do Bayern de Munique.

O jornal britânico “Daily Mail” revelou, ontem, segunda-feira, que o Barcelona entrou em contato com os agentes de Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra e atacante do Bayern de Munique, de 32 anos, para explorar a possibilidade de contratá-lo durante a janela de transferências de verão, mas pessoas próximas ao jogador afirmaram que Kane não está pensando nessa mudança.

Por sua vez, o jornal “Marca” afirmou que o Barcelona recorreu a essa medida antecipando o fracasso da negociação envolvendo Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

O Barça fez isso há várias semanas e voltou a tentar há alguns dias, antecipando-se a quaisquer complicações que pudessem surgir na negociação envolvendo Julián Álvarez.

No entanto, a contratação do jogador inglês é considerada uma opção extremamente difícil. Em primeiro lugar, porque o Bayern de Munique não pretende vender um de seus melhores jogadores nesta temporada.

A única possibilidade, como aconteceu há quatro anos com Lewandowski, é que o próprio atacante peça publicamente para deixar o clube, e Kane, no momento, não tem nenhuma intenção de fazer isso.

Apesar da pressão de Julián Álvarez sobre o Atlético de Madrid para que reconsidere sua posição e o venda ao Barcelona, o atacante inglês não pretende, no momento, desafiar o clube bávaro.

É mais provável que ele inicie negociações em breve para melhorar seu contrato e, diante dessa situação, o Barcelona decidiu não pressionar o clube alemão, descartando definitivamente a opção de Harry Kane.