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Harry Kane Ballon d'Or 2026 BayernGetty/GOAL
Traduzido por

Harry Kane aumenta a polêmica em torno da Bola de Ouro

Bola de Ouro
Bayern de Munique
Inglaterra
H. Kane
Inglaterra x Espanha
Espanha
Liga das Nações A
Bundesliga
Alemanha
England
Espanha

Por quê?

Harry Kane, atacante da seleção da Inglaterra e do Bayern de Munique, falou sobre suas chances na disputa pela Bola de Ouro de 2026, afirmando que a última temporada representa a sua melhor oportunidade até agora de vencer o prêmio, mas ressaltou que a decisão final permanece nas mãos dos votantes.

Em coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, antes do confronto entre Inglaterra e Espanha na abertura da Liga das Nações da Europa, Kane disse: "Esta é a minha melhor chance agora. Se a situação permanecerá assim no futuro, teremos de esperar para ver".

O capitão da seleção inglesa acrescentou: "Falei com franqueza que o ano passado foi o meu melhor ano, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Ficaria muito orgulhoso em vencer este título", destacando que conquistou, ao longo da última temporada, diversas realizações das quais se orgulha.

Kane encerrou sua fala reforçando seu foco atual com a seleção de seu país, dizendo: "Agora, tudo depende das opiniões dos outros. No momento, estou concentrado em ajudar esta equipe a conquistar a vitória amanhã".

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