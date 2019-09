Champions League: os artilheiros e garçons da temporada 2019/20

Messi, Salah, CR7, Lewandowski, Agüero, Neymar ou Kane? Confira a lista dos goleadores e jogadores com mais passes para gol na edição atual da UCL

A nova temporada da Liga dos Campeões da UEFA já começou! Com uma rodada que inclui a estreia do atual campeão contra o e os gigantes do Barça diante do , as expectativas não poderiam estar maiores.

E junto com a disputa pelo caneco, grandes nomes do futebol mundial começam a brigar pela artilharia, uma honraria que já foi dada a nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outros craques.

A Goal mantém você atualizado dos grandes goleadores dessa edição, bem como os principais assistentes que criam os gols de suas equipes, confira!

*Números atualizados em 17 de setembro de 2019, ao final dos jogos do dia

Champions 2019/20 : artilharia dessa edição

POS. JOGADOR CLUBE PARTIDAS GOLS MARCADOS 1 Erling Braut Haland 1 3 2 Timo Werner RB Leizpig 1 2 3 Memphis Depay 1 1 =3 Rodrigo Moreno 1 1 =3 Fernando Llorente Napoli 1 1 =3 Andreas Ulmer RB Salzburg 1 1 =3 Dominik Szoboszlai RB Salzburg 1 1 =3 Quincy Promes 1 1 =3 Haris Seferovic 1 1 =3 Mbwana Samatta 1 1 =3 Dries Mertens Napoli 1 1 =3 Hwang Hee-Chan RB Salzburg 1 1 =3 Edson Álvarez Ajax 1 1 =3 Jhon Lucumí Racing Genk 1 1 =3 Nicolás Tagliafico Ajax 1 1 =3 Peter Olayinka Slavia Praga 1 1 =3 Sardar Azmoun 1 1

Champions 2019/20: os líderes em assistências

POS. JOGADOR CLUBE PARTIDAS PASSES PARA GOL 1 Zlatko Junuzovic RB Salzburg 1 2 =1 Hwang Hee-Chan RB Salzburg 1 2 =1 Takumi Minamino RB Salzburg 1 2 4 Rafa Benfica 1 1 =4 Nicolás Tagliafico Ajax 1 1 =4 Marcel Sabitzer 1 1 =4 Dani Parejo Valencia 1 1 =4 Artem Dzyuba São Petersburgo 1 1 =4 David Neres Ajax 1 1 =4 Yussuf Poulsen RB Leipzig 1 1 =4 Dieumerci Ndongala Racing Genk 1 1 =4 Hakim Ziyech Ajax 1 1 =4 Theo Bongonda Racing Genk 1 1

Champions 2018/19: quem foi o artilheiro?

Mais um ano, mais um título de artilharia para o anão. Apesar da eliminação na semifinal para o atual campeão, Lionel Messi fez uma grande temporada e marcou 12 gols em 10 jogos, dois a mais que o vice, Robert Lewandowski.

Champions 2018/19: quem foi o líder em assistências?

O craque francês campeão do mundo não conseguiu ajudar o a chegar mais longe na competição, mas suas performances foram fundamentais para a equipe francesa. Ao total foram cinco passes para gol em oito partidas. Jordi Alba, do também deu oito passes para gols, mas participou de 11 jogos.

Quem é o maior artilheiro da história da Champions?

Isolados no topo do ranking histórico, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi lideram são os dois maiores goleadores da competição em todos os tempos - com vantagem para o atacante português da , que soma 126 gols até o momento. Já o argentino do Barcelona já balançou as redes 112 vezes no certame, até o momento.

