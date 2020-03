Haaland, o artilheiro com a confiança nas alturas: "Gols? Fiz isso minha vida toda"

O norueguês falou sobre suas semelhanças e diferenças com Zlatan Ibrahimovic, reacendendo especulações sobre seu futuro

Centroavante alto, técnico, de um país escandinavo e que tem muita facilidade em fazer gols. Com esta descrição, muitos poderiam logo pensar em Zlatan Ibrahimovic. No entanto, a bola da vez é outra: o norueguês Haaland, grande destaque do , com 40 gols na temporada até o momento, divididos entre os alemães e o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Haaland, que não se acha parecido com Ibrahimovic dentro de campo, tem pelo menos uma similaridade com o sueco: a extrema autoconfiança. Quando perguntado sobre sua rápida ascensão, o garoto deu mais uma prova de sua autoestima elevada.

Mais times

"O que estou vivendo é meu sonho. Gols? Fiz isso minha vida toda e vou continuar fazendo. Sempre soube que seria um grande jogador, mas não esperava que fosse chegar nesse nível tão rápido. Espero que continue assim." afirmou Haaland em entrevista.

E não é pra menos. Com apenas 19 anos, o norueguês já decidiu várias partidas de Liga dos Campeões, briga pela artilharia da competição com Robert Lewandowski e também está no páreo para levar a tão celebrada Chuteira de Ouro.

Desta maneira, é óbvio que grandes equipes como o , o e o já começam a ficar de olho, esperando uma oportunidade para tentar levar o garoto. E uma declaração de Haaland sobre Ibrahimovic animou os "tubarões" do mercado da bola.

"Ibra? Eu adoro sua mentalidade, sua confiança. Eu gosto de como ele consegue ir de time a time, em vários países, chega lá e vira artilheiro. É muito difícil fazer isso. Somos parecidos porque somos altos e centroavantes, mas não me vejo tão parecido com ele dentro de campo. É difícil nos comparar. Eu sou o que sou." comentou Haaland.

Mesmo tendo acabado de chegar no Borussia Dortmund, as especulações sobre Haaland não diminuíram. Pelo contrário: uma cláusula existente no vínculo do norueguês com a equipe alemã permite que, à partir de julho de 2021, o norueguês tenha uma multa rescisória relativamente baixa (para um jogador de sua idade, talento e posição) de 75 milhões de euros.

Desta maneira, muito já se fala sobre uma eventual saída de Haaland do Borussia Dortmund para a temporada 2021-22. O Real Madrid, no entanto, segundo o Marca, não pretende esperar: de acordo com as informações da publicação, o clube espanhol já estaria preparando uma proposta para tentar contar com os talentos do norueguês ao fim desta temporada.